Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video

Monica Beuran a povestit că a plecat în Franța în 2002 pentru un master în economie internațională la Universitatea Paris 1 Sorbona, master care a continuat cu un doctorat, iar în timp a decis să se stabilească acolo. Aceasta a povestit că, la început, procesul a fost mai dificil decât ar fi astăzi, pentru că era nevoie de viză și de multe documente, însă admiterea propriu-zisă nu a fost complicată.

„De când vă aflați în Franța și cum ați ajuns acolo?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.



„Mă aflu în Franța din septembrie 2002 și am ajuns la Paris pentru studii, pentru un master în economie internațională, Economia Dezvoltării și a Tranziției la Universitatea Paris 1 Sorbona, un master care a durat un an, care s-a continuat apoi cu un doctorat în economie. În timp, am decis să mă stabilesc aici, la Paris”, a spus Monica Beuran.

„A fost dificil în anii aceia să ajungeți acolo? Astăzi suntem membri deplini ai UE, sunt alte acorduri. Cum era în vremurile acelea?”, a întrebat Bogdan Bolojan.



„Pe vremea aceea a fost puțin mai dificil în sensul că erau multe documente de trimis, pe vremea aceea încă era nevoie de viză, trebuia să-mi găsesc unde să stau. A fost puțin complicat, dar admiterea în sine nu a fost complicată. Am avut un dosar pe care l-am trimis la facultate și odată ce am avut acceptul pentru acest master, toate celelalte au fost puțin complicate”, a spus Monica Beuran.

Ce i-a lipsit cel mai mult

Monica Beuran a spus că la început i-a lipsit țara, familia, iar intenția ei fusese să stea doar un an pentru master. Totuși, după ce s-a întors pentru câteva luni în România, a simțit că nu își mai găsește locul. Aceasta a povestit că la Paris se simțea mai liberă, cu mai multe oportunități culturale și o altă perspectivă asupra vieții.

„Bineînțeles că la început mi-a lipsit țara, dar cel mai mult mi-a lipsit familia. Intenția mea a fost să rămân doar un an să fac un master, m-am și întors pentru câteva luni, dar simțeam că nu îmi mai găseam locul. Vedeam diferențe și din punct de vedere financiar, și nu numai. Mi se părea că la Paris mă simțeam mai liberă în deciziile pe care le luam, în privirile oamenilor asupra ta, asupra modului în care te îmbraci. Mi se părea că din punct de vedere cultural erau mult mai multe posibilități, mult mai multe lucruri de descoperit. După vreo două luni am revenit în Franța. Mi se propusese deja să fac un doctorat și am ezitat, am cântărit pro și contra și până la urmă am decis să revin”, a spus Monica Beuran.

Parcursul profesional

Monica Beuran a povestit că a predat la facultate în timpul doctoratului, apoi într-o școală privată, iar ulterior a devenit consultant pentru Banca Mondială.

„Am predat câțiva ani de zile la facultate în timpul doctoratului, ca asistent, am predat apoi și într-o școală privată doi ani și apoi am devenit consultant pentru Banca Mondială. Lucrez cu Washington de aici, din Franța, deci nu am neapărat un angajator francez, dar între timp m-am și căsătorit și am și două fete care merg la Școala Română din Paris. De aceea am rămas în Franța, dar lucrez cu Statele Unite”, a spus Monica Beuran la emisiunea „Generația globală", de pe DC News și ȘtiriDiaspora.

