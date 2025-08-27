Data publicării:

EXCLUSIV  Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video

Autor: Mihai Ciobanu | Categorie: Stiri

Monica Beuran, președinta Asociației Ecole Roumaine de Paris, a vorbit, în cadrul emisiunii „Generația Globală", despre stabilirea în Franța, dificultățile inițiale legate de documente și viză, dorul de familie și adaptarea culturală. De asemenea, a vorbit despre parcursul său profesional, precum și despre viața personală și despre familia sa.

Monica Beuran a povestit că a plecat în Franța în 2002 pentru un master în economie internațională la Universitatea Paris 1 Sorbona, master care a continuat cu un doctorat, iar în timp a decis să se stabilească acolo. Aceasta a povestit că, la început, procesul a fost mai dificil decât ar fi astăzi, pentru că era nevoie de viză și de multe documente, însă admiterea propriu-zisă nu a fost complicată.

„De când vă aflați în Franța și cum ați ajuns acolo?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan. 

„Mă aflu în Franța din septembrie 2002 și am ajuns la Paris pentru studii, pentru un master în economie internațională, Economia Dezvoltării și a Tranziției la Universitatea Paris 1 Sorbona, un master care a durat un an, care s-a continuat apoi cu un doctorat în economie. În timp, am decis să mă stabilesc aici, la Paris”, a spus Monica Beuran. 

„A fost dificil în anii aceia să ajungeți acolo? Astăzi suntem membri deplini ai UE, sunt alte acorduri. Cum era în vremurile acelea?”, a întrebat Bogdan Bolojan. 

„Pe vremea aceea a fost puțin mai dificil în sensul că erau multe documente de trimis, pe vremea aceea încă era nevoie de viză, trebuia să-mi găsesc unde să stau. A fost puțin complicat, dar admiterea în sine nu a fost complicată. Am avut un dosar pe care l-am trimis la facultate și odată ce am avut acceptul pentru acest master, toate celelalte au fost puțin complicate”, a spus Monica Beuran. 

3. -imagine fara descriere- (monica-beuran_05744300.jpg)

Ce i-a lipsit cel mai mult 

Monica Beuran a spus că la început i-a lipsit țara, familia, iar intenția ei fusese să stea doar un an pentru master. Totuși, după ce s-a întors pentru câteva luni în România, a simțit că nu își mai găsește locul. Aceasta a povestit că la Paris se simțea mai liberă, cu mai multe oportunități culturale și o altă perspectivă asupra vieții.

„Bineînțeles că la început mi-a lipsit țara, dar cel mai mult mi-a lipsit familia. Intenția mea a fost să rămân doar un an să fac un master, m-am și întors pentru câteva luni, dar simțeam că nu îmi mai găseam locul. Vedeam diferențe și din punct de vedere financiar, și nu numai. Mi se părea că la Paris mă simțeam mai liberă în deciziile pe care le luam, în privirile oamenilor asupra ta, asupra modului în care te îmbraci. Mi se părea că din punct de vedere cultural erau mult mai multe posibilități, mult mai multe lucruri de descoperit. După vreo două luni am revenit în Franța. Mi se propusese deja să fac un doctorat și am ezitat, am cântărit pro și contra și până la urmă am decis să revin”, a spus Monica Beuran. 

Parcursul profesional

Monica Beuran a povestit că a predat la facultate în timpul doctoratului, apoi într-o școală privată, iar ulterior a devenit consultant pentru Banca Mondială.

„Am predat câțiva ani de zile la facultate în timpul doctoratului, ca asistent, am predat apoi și într-o școală privată doi ani și apoi am devenit consultant pentru Banca Mondială. Lucrez cu Washington de aici, din Franța, deci nu am neapărat un angajator francez, dar între timp m-am și căsătorit și am și două fete care merg la Școala Română din Paris. De aceea am rămas în Franța, dar lucrez cu Statele Unite”, a spus Monica Beuran la emisiunea „Generația globală", de pe DC News și ȘtiriDiaspora.

Video:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Președintele Argentinei, evacuat în grabă de la un eveniment electoral după ce protestatarii au aruncat cu pietre în mașină
27 aug 2025, 23:47
Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu
27 aug 2025, 22:51
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE
27 aug 2025, 22:21
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Cine ar trebui să conducă SRI și SIE? Răspunsul lui Grindeanu
27 aug 2025, 21:23
ParintiSiPitici.ro
„Nu trebuie atâta rezistență din partea profesorilor și sindicatelor!” Lavinia Stan, despre ce reforme ar trebui în școală: „Nu sta să-i pui 4 la infinit! Educația trebuie să servească elevul!”
27 aug 2025, 21:59
Noi dezvăluiri despre furtul coifului de aur de la Coțofenești: Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac
27 aug 2025, 20:42
Palatul Facultății de Medicină, transformat în platou de filmare pentru povestea marelui dirijor român Sergiu Celibidache
27 aug 2025, 20:31
Administrația Trump ia măsuri pentru a restrânge durata vizelor pentru studenți și jurnaliști
27 aug 2025, 20:32
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
27 aug 2025, 19:08
Cele mai frecvente concepții greșite despre gastrită
27 aug 2025, 19:26
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
27 aug 2025, 17:59
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
27 aug 2025, 17:03
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video
27 aug 2025, 22:49
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
27 aug 2025, 10:23
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
27 aug 2025, 13:40
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
27 aug 2025, 10:08
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Președintele Argentinei, evacuat în grabă de la un eveniment electoral după ce protestatarii au aruncat cu pietre în mașină
acum 35 de minute
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
acum 1 ora 4 minute
Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu
acum 1 ora 6 minute
Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video
acum 1 ora 35 minute
Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE
acum 1 ora 53 minute
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
acum 1 ora 59 minute
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
acum 2 ore 7 minute
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
acum 15 ore 31 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel