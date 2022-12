Povestea inelului purtat de Meghan Markle. I-a aparținut Prințesei Diana și are o valoare impresionantă

Meghan Markle și Prințul Harry au participat la gala Ripple of Hope din New York.

Meghan Markle și Prințul Harry au avut parte de momentul lor de glorie când au primit premiul Robert F Kennedy la gala Ripple of Hope, pentru munca lor cu agresiunea rasială, sănătatea mintală și alte acțiuni cu impact social.

Meghan Markle a apărut la eveniment într-o rochie albă fără umăr, cu mâneci lungi. Părul l-a avut coafat într-un coc. A accesorizat rochia cu o poșetă neagră și o pereche de pantofi stiletto în aceeași nuanță, precum și o pereche de cercei lungi de aur. Însă ceea ce a atras cu adevărat privirile a fost inelul cu smarald acvamarin ce i-a aparținut Prințesei Diana. Inelul este remarcabil, deoarece Diana l-a comandat în 1996 ca înlocuitor pentru inelul de logodnă. A făcut acest gest după divorțul ei.

Inelul are o valoare estimativă de 90.000 de euro. Prințesa Diana a purtat superbul inel pentru prima dată în 1996, în timpul unei vizite în Australia, la câteva luni de la divorțul de Prințul Charles.

Prințul Harry a purtat un costum clasic și o cravată neagră.

Încă puțin și va fi lansat mult-aşteptatul serial documentar despre viaţa lui Meghan Markle şi a prinţului Harry, „Harry & Meghan". Acest prim trailer prezintă câteva fotografii alb-negru din viaţa privată a cuplului. „Nimeni nu vede ce se întâmplă în spatele uşilor închise”, spune Harry.

Meghan şi Harry, care s-au despărţit de familia regală la începutul lui 2020, în septembrie acelaşi an au semnat un acord de milioane de dolari cu Netflix. Ei au negat atunci, prin purtătorul de cuvânt, „că participă la vreun reality show”.

„Harry & Meghan" se prezintă aşadar ca un serial documentar, şi nu un reality show, care va fi difuzat „în curând” pe platformă. Potrivit jurnalistului Omid Scobie, autorul unei cărţi despre cuplu, documentarul va fi difuzat pe 8 decembrie. Include mărturii „de la prieteni, membri ai familiei şi istorici care discută despre starea Commonwealth-ului şi despre relaţia familiei regale britanice cu presa”.

Primele trei episoade din acest serial documentar, realizat cu un buget important şi aşteptat cu o anumită teamă la Palatul Buckingham, vor fi difuzate pe 8 decembrie, la exact trei luni după decesul reginei Elisabeta a II-a. Ultimele trei episoade vor fi difuzate de compania Netflix pe 15 decembrie.

Pe 10 ianuarie, Prinţul Harry îşi va continua dezvăluirile într-o carte intitulată „Spare", pe care familia regală o aşteaptă cu oarecare îngrijorare. Această lucrare promite a fi „un portret cinstit şi personal” al prinţului.

Mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând ”nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta”

Tina Brown susține, în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan Markle a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Meghan Markle nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Mai mult, conform sursei citate, mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând, cu diferite ocazii: „Nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta!”

