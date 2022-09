Povestea Elenei, femeia care s-a îndrăgostit de cel mai notoriu criminal în serie al lumii, făcând cu el și un copil. Fostul ofițer de poliție rus a ucis peste 100 de femei

O femeie a făcut un copil cu "cel mai rău" ucigaș în serie din lume, cu 40 de ani mai mare decât ea, deși știa că a ucis peste 100 de femei, scrie The Sun.



Elena Bulkina, în vârstă de 30 de ani, a închis ochii la trecutul terifiant al lui Serhiy Tkach, după ce s-a îndrăgostit de el în timp ce se afla în spatele gratiilor. În ciuda faptului că fostul polițist rus a fost condamnat pentru uciderea a 37 de femei, Elena s-a îndrăgostit de el, după ce l-a văzut la televizor.

Detalii terifiante. Bărbatul ar fi ucis inclusiv o fetiță de doar 8 ani

Tkach terorizase străzile Ucrainei timp de peste două decenii, înainte de a fi prins în 2005, după ce a fost la înmormântarea uneia dintre victimei sale. El este suspectat că a ucis cu brutalitate încă peste 100 de femei și fete între 1984 și 2005, inclusiv o copilă de doar opt ani.



Individul și-a violat și sufocat victimele înainte de a le pângări sexual cadavrele, în timp ce își folosea cunoștințele ca polițist pentru a-și acoperi urmele. În pofida acestor lucruri, când Elena, o tânără de 23 de ani, se uita la individ discutând despre atrocitățile sale la televizor, a fost atrasă de "manierele" lui Tkach și a fost cumva fermecată.

Elena i-a scris o scrisoare criminalului, stropită cu parfumul ei





Ea crede că "un fel de magnetism" a făcut-o să se îndrăgostească, în ciuda faptului că bărbatul a fost închis în penitenciarul din Zhytomyr pentru crimele sale odioase. Ea a ignorat relatările mass-media care l-a numit pe Tkac "maniacul Pologovsky" și i-a scris o scrisoare, stropită cu parfumul ei.

Elena a spus într-un interviu pentru serialul Netflix "World’s Toughest Prisons": "Am scris, sincer, că i-am văzut interviul și am vrut să comunic, să am o conversație, doar pentru a-l cunoaște mai bine".



Înainte de a accepta interviul, ea insistase că nicio altă femeie nu poate fi prezentă în timpul filmării, deoarece credea că soțul ei "era irezistibil". După ce a devenit prietenă de corespondență cu criminalul, Elena a început să-l viziteze la închisoarea terifiantă și chiar s-a căsătorit cu el în 2015, acest lucru permițându-le să se bucure de vizite conjugale.

Prima întâlnire





Conform legii ucrainene, tuturor prizonierilor căsătoriți li se permite o vizită conjugală de trei zile la fiecare două luni, chiar și celor mai periculoși.

Amintindu-și prima lor întâlnire, Elena a insistat că nu s-a temut niciodată pentru siguranța ei și nu s-a simțit îngrijorată de trecutul întunecat al ucigașului. Ea și-a amintit despre felul în care a stat cu Tkach și a putut să îl "îmbrățișeze și să-l sărute liber". Ea a părut foarte posesivă atunci când a vorbit despre soțul ei.



"Dacă aș avea de-a face cu soțiile lui anterioare, nu ar mai merge pe pământ. Nu aș lăsa pe nimeni să se apropie el. Sunt o femeie foarte geloasă. Nu sunt speriată de convingerea lui. Femeile bune se tem de el. Dacă este cazul, există mai puțină concurență pentru mine", sunt declarațiile șocante ale femeii.



Realizatorii documentarului au povestit cum Elena "a savurat" orice atenție acordată de Tkach, în timp ce "domina" conversația.

Elena a născut o fetiță

La una dintre numeroasele lor vizite conjugale în apartamentul mizerabil al închisorii, Elena a conceput un copil cu ucigașul în vârstă de 63 de ani. Rusoaica a născut o fetiță pe nume Elizaveta în 2016, dar i s-a interzis să-l aducă pe copil să-l viziteze pe criminal. În ciuda poveștii lor ciudate de dragoste, ea a spus că a simțit "fericire" când și-a dat seama că este însărcinată.

"Am vrut acest copil și el și-a dorit acest copil, dar ea s-a născut în Rusia, iar părinții mei și oficialii nu mă vor lăsa să o aduc în această țară", a spus Elena.



Părinții Elenei, îngroziți de alegerea ei, ar fi cerut instanțelor de judecată să o dezică de drepturile părintești asupra Elizavetei. Dar soția criminalului în serie a respins orice critică, spunând că nu are nicio vină pentru că "nu a comis crimele"



Rusoaica sfidătoare a adăugat: "Nu aș dori asta nimănui și dacă s-ar întâmpla familiei mele, aș pedepsi acea persoană. Dar n-am făcut nimic".



Elena abia a tresărit la faptul că mai mulți bărbați au fost condamnați pe nedrept pentru unele dintre crimele lui Tkach de-a lungul anilor, inclusiv unul care s-a sinucis.

Cum s-a sfârșit povestea lor ciudată de dragoste







Povestea de dragoste bizară a perechii a luat o întorsătură dramatică în 2018, deoarece celebrul criminal în serie a murit "din cauza inimei frânte".

Oficialii închisorii au sugerat că bărbatul de 66 de ani a fost consumat de faptul că tânăra lui soție a încetat brusc să-l viziteze și a făcut un atac de cord.



Tkach, care a acuzat alcoolismul pentru atrocitățile sale, a spus că singura lui motivație de a continua să trăiască a fost "pentru dragostea fiicei mele și a soției mele". El a fost înmormântat într-un mormânt nemarcat într-un cimitir din Zhytomyr dedicat persoanelor fără adăpost și persoanelor care nu pot fi identificate.



Ulterior, Elena și-a șters conturile de pe rețelele de socializare și a dispărut din atenția publică. Ea ar locui acum la Moscova cu fiica ei de șase ani și și-ar fi schimbat numele de familie. Se pare că ea nu și-a luat rămas bun de la soțul ei în urma morții acestuia , dar de atunci și-a reconstruit relația cu părinții ei.

