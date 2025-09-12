Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale

În primăvara anului 1973, când programul spațial american era pe culmile cele mai înalte prin lansarea stației Skylab, nimeni nu ar fi putut anticipa că un moment de umor va intra în istorie alături de performanțele tehnice ale epocii. Owen Garriott, astronaut respectat pentru rigoarea și profesionalismul său, a dovedit atunci că, dincolo de disciplina militară a unei misiuni, există loc și pentru puțină ironie. El a orchestrat o farsă care, pentru câteva clipe, a destabilizat centrul de comandă al NASA și a făcut ca liniștea să coboare, în mod neașteptat, peste zecile de specialiști din sala de control.

Totul a fost pregătit cu meticulozitate înainte de decolare. În bagajele sale, Garriott a strecurat un reportofon aparent banal, dar care conținea ceva total neașteptat. Pe bandă, soția sa, Helen, înregistrase câteva replici atent gândite, menite să-l ia prin surprindere pe Robert Crippen, unul dintre controlorii de zbor responsabili de legătura permanentă dintre Skylab și Pământ.

Ocazia perfectă a apărut într-o zi obișnuită, în timpul verificărilor radio. „Skylab, aici Houston. Ne recepționați?”, a fost apelul standard. În acel moment, Garriott a apăsat butonul de redare, iar în căștile controlorilor s-a auzit, pentru prima dată în istoria spațiului, vocea unei femei care răspundea din orbită: „Bună ziua, Houston. Aici Skylab”.

Câteva secunde de tăcere au urmat, timp în care toți cei din centrul de control încercau să înțeleagă ce se întâmplă. Crippen, vizibil dezorientat, a întrebat cu un glas nesigur: „...Cine este acolo?”. Iar banda a continuat, cu aceeași naturalețe: „Salut, Robert. Sunt Helen, soția lui Owen”.

Atmosfera s-a încordat imediat. După o pauză prelungită, în care uluirea părea să blocheze fiecare reacție, Crippen a replicat: „...Ce cauți tu acolo sus?!”. Replica finală, pe cât de absurdă, pe atât de savuroasă, a venit prompt: „M-am gândit să le aduc băieților ceva de mâncare. Totul e proaspăt și făcut în casă”.

Șocul a fost atât de puternic încât, pentru aproape un minut, întreaga sală de control a NASA a rămas complet în tăcere, incapabilă să decidă dacă se confruntă cu o eroare tehnică, o intruziune în comunicații sau un scenariu de neconceput: o prezență feminină clandestină la bordul stației.

Farsa lui Garriott a devenit rapid legendă, fiind relatată de-a lungul decadelor ca un exemplu al umorului care a reușit să destindă atmosfera într-un univers dominat de precizie și disciplină. Iar Helen Garriott, fără să fi părăsit vreodată planeta, a rămas în memoria colectivă ca „prima femeie care a vorbit din spațiu”, chiar dacă doar printr-o casetă magnetică ascunsă cu grijă de soțul său.

