Poşta Română, precizări despre plata pensiilor după furtul celor 10 milioane de lei

Şeful Inspectoratului de Poliţie Timiş, chestor de poliţie Alin Petecel, a declarat că bărbatul de 36 de ani care a fost prins în flagrant, în cazul furtului celor 10 milioane de lei din sucursala Timişoara a Poştei Române, va fi prezentat duminică magistraţilor Tribunalului Timiş, cu propunerea de arest preventiv pentru 30 de zile.



Oficialii Poliţiei Timiş au menţionat că descoperirea furtului a aparţinut poliţiştilor rutieri, acţiunea lor nefiind urmare a vreunei sesizări a Poştei Române din Timişoara în acest sens. Chestorul de poliţie Alin Petecel a detaliat cum s-a desfăşurat întreaga acţiune care a dus la prinderea unuia dintre cei doi bărbaţi implicaţi în acest caz.



Un poliţist de la Drumuri Naţionale şi Europene, din cadrul Serviciului Rutier Timiş, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a observat, sâmbătă, pe strada Nicolae Titulescu din Timişoara, un autovehicul care, la vederea echipajului de poliţie, ar fi efectuat un viraj brusc, nejustificat, spre dreapta.



"Poliţiştii au pornit în urmărirea autovehiculului, reuşind blocarea acesteia pe o stradă din apropiere. La un moment dat, au coborât doi bărbaţi care au încercat să fugă de la faţa locului. În urma intervenţiei prompte a poliţiştilor, conducătorul auto, un bărbat de 36 de ani, a fost prins. În urma verificărilor efectuate în baza de date, a rezultat faptul că plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului, eliberate de autorităţile franceze, aparţineau unui alt autoturism. În interiorul maşinii au fost descoperiţi 16 saci conţinând sume considerabile de bani", a arătat Alin Petecel, duminică, la o conferinţă de presă.



Investigaţiile ulterioare au confirmat faptul că banii au provenit dintr-un furt comis la sediul central al Poştei Române din Timişoara, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 10 milioane de lei. Cauza a fost preluată de Serviciul de Investigaţii Criminale, cercetările efectuându-se sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.



Bărbatul de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, iar duminică va fi prezentat magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă, potrivit şefului Poliţiei Timiş.



Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale continuă cercetările în vederea identificării şi prinderii celui de-al doilea autor. Totodată, aceştia desfăşoară activităţi specifice în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanţelor producerii evenimentului, precum şi pentru stabilirea posibilei participări a altor persoane.



Poliţiştii rutierişti care l-au prins pe suspect au subliniat, în context, că acesta a fost cooperant, s-a supus somaţiei şi nu şi-a ascuns identitatea.



"Nu a apucat să ne spună de unde provin banii, dar sacii de rafie în care erau banii aveau etichete, dar nu ştiam de unde sunt. Am aflat a doua zi cui aparţin. Am înţeles că trebuiau să ajungă la plata pensiilor. (...). Nu ne-a spus nimic despre celălalt suspect. Bărbatul nu era înarmat", a punctat poliţistul.



Poliţiştii au explicat că au fost ridicate de către criminalişti şi alte obiecte din autoutilitară, dar nu pot da detalii în acest sens, fiind în curs de desfăşurare o anchetă. Ei nu au dat detalii nici despre cum au pătruns hoţii în sediul Poştei.



"Noi am acţionat; nu am fost sesizaţi de Poştă (...) Este în curs o anchetă", a spus şeful Poliţiei Timiş.



La conferinţa de presă au fost prezenţi şi şeful Serviciului de Investigaţii Criminale, comisar şef Paul Podăriţă, şi cei doi poliţişti de la rutieră care i-au prins pe hoţi. Poliţiştii timişoreni au recuperat cei aproximativ 10 milioane lei.

Precizările Companiei Naţionale "Poşta Română"

Ca urmare a articolelor difuzate în mass-media, legate de incidentul petrecut la Oficiul Judeţean de Poştă şi Curierat Timişoara pe data de 31 mai 2025, pentru corecta informare a opiniei publice, Compania Naţională "Poşta Română" face următoarele precizări:



1. Incidentul a avut loc în dimineaţa zilei de 31 Mai a.c., nepunând în pericol în niciun fel distribuirea pensiilor şi prestaţiilor sociale începând de mâine, 2 iunie a.c. Ne asigurăm toţi beneficiarii că vor primi toate pensiile şi prestaţiile sociale la timp, atât la nivel naţional, cât şi în Timişoara.



2. Compania Naţională ,,Poşta Română" a demarat o verificare internă pentru a identifica eventuale nerespectări ale protocoalelor interne în ceea ce priveşte activitatea salariaţilor care trebuiau să se asigure de siguranţa banilor, dar şi eventuale nerespectări ale protocolului firmei care se ocupă de asigurarea serviciului de protecţie.



3. Începând de luni, 2 iunie a.c., Poşta Română va demara un proces de reinstruire a salariaţilor, verificarea sistemelor antiefracţie şi actualizarea protocoalelor cu firma de intervenţie.



4. Poşta Română mulţumeşte Poliţiei Române, respectiv reprezentanţilor Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Rutier Timiş, pentru profesionalismul şi promptitudinea de care au dat dovadă.



5. Intervenţia rapidă a autorităţilor dovedeşte, încă o dată, încrederea pe care românii pot să o aibă în Poliţia Română şi în structurile abilitate să supravegheze asupra ordinii şi bunăstării cetăţenilor.



6. Compania Naţională ,,Poşta Română" a recuperat, în totalitate, prejudiciul cauzat de acest incident.

