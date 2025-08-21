Data publicării:

Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Un pompier a suferit arsuri grave în incendiile de vegetație din Portugalia, o autospecială fiind cuprinsă de flăcări.

Un pompier portughez a suferit arsuri grave joi, 21 august, în unul dintre incendiile de vegetație care afectează zonele centrale și nordice ale țării, transmite Reuters. Flăcările și-au schimbat brusc direcția și au cuprins o autospecială, potrivit autorității pentru protecție civilă din Portugalia.

Un videoclip postat online arată cel puțin trei pompieri din zona Valverde fugind de flăcările care se extindeau rapid din cauza rafalelor de vânt, lăsând în urmă autospeciala. În scurt timp, un val de foc a cuprins complet vehiculul.

 

Un elicopter medical a intervenit la fața locului pentru a acorda îngrijiri victimei, identificată de autorități ca fiind șoferul camionului.

Cel puțin trei decese în Portugalia din cauza incendiilor, în doar o săptămână

Cel puțin trei persoane au murit în incendiile din Portugalia în ultima săptămână. Flăcările au ars aproximativ 274.000 de hectare de vegetație, conform estimărilor Sistemului European de Informații privind Incendiile de Pădure, aproape de trei ori media anuală din perioada 2006-2024.

Anul 2025 a fost cel mai grav în ceea ce privește incendiile forestiere din Portugalia de la catastrofa din 2017, când două incendii majore, desfășurate la câteva luni distanță, au provocat moartea a peste 100 de persoane în centrul țării.

Majoritatea statelor din sudul Europei se confruntă cu unul dintre cele mai grave sezoane de incendii din ultimele două decenii. Vecina Portugaliei, Spania, se luptă, de asemenea, să stingă mai multe incendii mari în vestul și nordul țării, după un val de căldură de 16 zile care s-a încheiat luni, 18 august.

Suprafața estimată arsă în Spania a depășit 400.000 de hectare și reprezintă cea mai mare înregistrată din 2006 până în prezent.

Citește și: Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

