Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală

Varșovia respinge sugestia președintelui american că incursiunile aeriene ar fi accidentale și avertizează asupra riscurilor pentru securitatea europeană.

Vineri, Polonia a respins sugestia lui Donald Trump conform căreia incursiunile dronelor rusești în spațiul său aerian ar fi putut fi o greșeală. Este una dintre rarele ocazii în care Varșovia contrazice direct liderul american, în condițiile în care Polonia a fost printre cei mai fideli aliați ai Statelor Unite în Europa, conform Reuters.

Premierul Donald Tusk a transmis un mesaj ferm: „Și noi am dori ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta”.

Incidentul a avut loc miercuri, când Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone rusești care încălcaseră spațiul său aerian. Este pentru prima dată când un membru al alianței militare occidentale folosește foc real împotriva Rusiei de la începutul invaziei în Ucraina.

Moscova a declarat că dronele vizau Ucraina și că nu intenționa să lovească obiective din Polonia. Trump, întrebat joi la Washington, a spus: „Ar fi putut fi o greșeală”.



Reacții internaționale și presiune asupra Moscovei

După condamnarea fermă a Rusiei de către liderii europeni, Germania a anunțat că își extinde supravegherea aeriană asupra Poloniei și a convocat ambasadorul rus. Totodată, Consiliul de Securitate al ONU urma să se reunească la cererea Poloniei pentru a discuta incidentul.

NATO a organizat o conferință de presă la Bruxelles, la care au participat secretarul general Mark Rutte și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich.

Oficialii europeni avertizează că incidentele cu drone ridică semne de întrebare privind pregătirea NATO și securitatea transportului aerian civil. Varșovia consideră că Rusia a testat reacția Poloniei și a Alianței, punând la încercare unitatea militară occidentală.

„Este un semnal clar că Moscova nu are interes pentru pace”, au transmis mai mulți lideri europeni, la câteva săptămâni după ce Trump l-a găzduit pe Vladimir Putin în Alaska și a renunțat la cererea ca Rusia să accepte un armistițiu imediat.



Divergențe între Europa și Washington

În timp ce Polonia și alte state europene cer sancțiuni mai dure, Trump a declarat pentru Fox News că răbdarea sa față de Putin „se epuizează rapid”, dar nu a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei.

Oficialii europeni au fost în vizită la Washington pentru a coordona sancțiunile, însă practica anunțării comune, obișnuită în trecut, nu a mai fost respectată de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Între timp, Trezoreria SUA a cerut aliaților din G7 și UE să impună tarife semnificative Chinei și Indiei, pentru a limita achizițiile acestora de petrol rusesc.

În paralel, Rusia și Belarus au început un exercițiu militar de amploare, desfășurat atât pe teritoriul celor două țări, cât și în Marea Baltică și Marea Barents. Kremlinul a respins criticile, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că „Europa de Vest suferă de supraîncărcare emoțională”.

Tot vineri, Parisul a anunțat trimiterea a trei avioane Rafale pentru a sprijini Polonia, iar Germania și-a reafirmat angajamentul față de flancul estic al NATO.

Pe frontul din Ucraina, atacurile au continuat. Autoritățile ucrainene au raportat trei victime în regiunea Sumy, în urma bombardamentelor rusești. La rândul lor, dronele ucrainene au lovit portul Primorsk din Rusia, provocând un incendiu la o navă și la o stație de pompare, primul atac asupra unuia dintre principalele terminale petroliere ale Moscovei.

