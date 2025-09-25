Polonia îi interzice politicianului moldovean pro-rus Irina Vlah să intre pe teritoriul său

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la Varșovia, măsura vine ca răspuns la implicarea directă a lui Vlah în sprijinirea Federației Ruse, acțiuni considerate o amenințare la adresa securității și stabilității democratice a Republicii Moldova.

„Irinei Vlah, un politician moldovean care ajută Federația Rusă să interfereze cu pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, îi va fi interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Polone”, se arată în comunicatul ministerului.

Oficialii polonezi au subliniat că „Federația Rusă intervine într-o manieră fără precedent și ilegală în procesele politice, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova”.

Alegeri cu miză istorică la Chișinău

Republica Moldova urmează să organizeze duminică alegeri parlamentare considerate cruciale pentru viitorul țării. Scrutinul ar putea decide direcția parcursului european al Chișinăului, în condițiile în care guvernarea pro-occidentală, condusă de președintele Maia Sandu, acuză Moscova că duce o campanie de influențare a votului și de sabotare a planului de aderare la Uniunea Europeană.

Polonia, un susținător constant al integrării europene a Moldovei, și-a reafirmat sprijinul prin vizita premierului Donald Tusk la Chișinău, în august, alături de liderii Franței și Germaniei.

Reacția Moscovei

Autoritățile ruse au respins acuzațiile formulate de Varșovia și Chișinău, susținând că Federația Rusă nu se amestecă în procesele interne ale Republicii Moldova. Kremlinul afirmă că acuzațiile fac parte dintr-o strategie a guvernării moldovenești de a alimenta sentimente antirusești în scopuri politice.

Cine este Irina Vlah

Irina Vlah este liderul Partidului Republican Inima Moldovei și o figură influentă în Blocul electoral patriotic pro-rus. Ea a fost deja vizată de măsuri similare în alte state occidentale. Atât Canada, cât și Lituania i-au interzis accesul pe teritoriile lor, invocând aceleași motive privind sprijinirea campaniilor de influență ale Kremlinului.

Decizia Poloniei reflectă îngrijorările mai largi din cadrul Uniunii Europene privind acțiunile Rusiei în statele din Parteneriatul Estic. În ultimele luni, oficialii europeni au avertizat asupra intensificării campaniilor de dezinformare și a presiunilor exercitate de Moscova asupra țărilor candidate la aderarea la UE.

Prin măsura anunțată joi, Varșovia încearcă să transmită un semnal ferm împotriva tentativelor de ingerință și să consolideze sprijinul pentru autoritățile pro-europene de la Chișinău.