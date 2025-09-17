Polonia cere UE să renunțe complet la petrolul rusesc până în 2026

Polonia solicită celorlalte state membre ale Uniunii Europene să urgenteze renunțarea la petrolul rusesc până anul viitor.

Polonia a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene care încă achiziționează petrol din Rusia să pună capăt acestor importuri până la sfârșitul anului 2026 și le va oferi sprijin în acest demers, a declarat miercuri ministrul Energiei, Milosz Motyka, potrivit Reuters.

Conducta de petrol Drujba livrează petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, care continuă să cumpere energie din Rusia, după ce alte state UE au întrerupt legăturile în urma invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022.

Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării importurilor de combustibili fosili din Rusia, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump.

Renunțarea la petrolul rusesc, cu doi ani mai devreme

Blocul european planificase anterior să pună capăt achizițiilor de petrol și gaze rusești până la 1 ianuarie 2028.

Ministrul polonez a spus că acest lucru ar trebui să se întâmple cu doi ani mai devreme, mai ales în lumina evenimentelor recente, cum ar fi incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei de săptămâna trecută.

„Fac un apel să conveniți asupra unui obiectiv comun de eliminare completă a importurilor de țiței rusesc până la sfârșitul anului 2026”, a transmis Motyka miniștrilor Energiei din statele UE.

„O asemenea decizie ar consolida coerența acțiunilor noastre, ar stabili un orizont clar de timp și ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenți de aprovizionările de petrol care implică riscuri politice și strategice”, se mai arată în mesajul transmis.

Slovacia și Ungaria, dependente de țițeiul rusesc

Deși UE a sancționat majoritatea importurilor de petrol rusesc, gazele nu au fost vizate, din cauza opoziției Slovaciei și Ungariei, dependente de conductele rusești și cu relații mai apropiate cu Moscova.

Adjunctul lui Motyka și oficialul principal pentru securitatea energetică a Poloniei, Wojciech Wrochna, a declarat că gazul natural lichefiat american care trece prin Polonia ar putea ajuta la eliminarea gazului rusesc din Europa.

„Am avut ieri o întâlnire foarte bună cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright. Gazul american care circulă spre sud prin Polonia ar putea ajuta la eliminarea gazului rusesc”, a declarat Wrochna pentru reporteri.

Orlen PKN.WA din Polonia a început să transporte gaz american către Ucraina în această primăvară, pentru a ajuta Kievul să își refacă stocurile înainte de iarnă. Slovacia rămâne dependentă de importurile rusești și nu a folosit legătura de gaz cu Polonia pentru a asigura surse alternative.

