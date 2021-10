Polonia adoptă o nouă 'lege de apărare a Patriei'

Un stat care se află la frontiera NATO şi a UE trebuie să dispună de o forţă de descurajare serioasă şi, dacă este necesar, trebuie să poată să se apere eficient, singur şi o perioadă lungă de timp, a declarat la o conferinţă de presă vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernământ Lege şi Justiţie (PiS).

După modelul SUA





La capătul unei perioade de un an de instrucţie militară voluntară şi plătită, tinerii polonezi vor putea intra într-un corp al rezerviştilor, după modelul SUA, a explicat la aceeaşi conferinţă de presă ministrul polonez al apărării, Mariusz Blaszczak, care a descris noua lege drept o consolidare radicală a forţelor armate poloneze.



Actul normativ mai prevede, printre altele, simplificarea procesului de recrutare pentru cei care doresc să devină militari profesionişti, precum şi oferirea de stimulente precum ajutoare pentru achiziţia de locuinţe sau acordarea de burse de studiu.

Care este obiectivul





Obiectivul este ca Polonia să dispună de 250.000 de militari profesionişti şi de 50.000 de membri ai Forţelor de Apărare Teritorială, un corp paramilitar de asemenea în subordinea Ministerului Apărării. Polonia are în prezent 62.000 de militari profesionişti.



Kaczysnki a mai subliniat că respinge energic ideea acum la modă că o armată trebuie să fie mică, dar bine înarmată. Ea trebuie să fie cât mai mare posibil şi bine înarmată, pentru că numai atunci ea are forţă de descurajare, a argumentat el.



Polonia, una dintre ţările membre ale NATO care alocă Apărării un buget de cel puţin 2% din PIB, are în vedere creşterea acestui procent la 2,5% şi alocarea acestui domeniu circa 46 de miliarde de euro până în anul 2026.



Această ţară a contractat recent armament avansat, precum 32 de avioane multirol F-35 şi 250 de tancuri M1 Abrams, conform Agerpres.

Criza cu Polonia: Europenii au jucat cartea destinderii independenţa justiţiei şi primatul dreptului european

Liderii europeni au jucat joi seară cartea destinderii cu Polonia, în conflict cu Bruxellesul privind independenţa justiţiei şi primatul dreptului european, rezervându-şi, în acelaşi timp, posibilitatea de a lua măsuri ulterior, comentează AFP.

Criza energetică, care ameninţă să deraieze relansarea economică, a făcut mai devreme obiectul unor dezbateri intense între cei 27 reuniţi la summit, după ce Praga şi Budapesta au pus sub semnul întrebării piaţa europeană a carbonului, principalul instrument al UE pentru schimbările climatice.

În conflictul cu Varşovia, şefii de stat sau de guvern şi-au reafirmat 'convingerea că statul de drept şi independenţa justiţiei sunt absolut fundamentale', dar au temporizat ripostele studiate de Bruxelles, a indicat o sursă europeană

Gardiană a tratatelor, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promisese marţi Parlamentului European că va lua măsuri împotriva Poloniei: ea a primit sprijinul statelor pentru a acţiona, dar fără grabă pentru a da şansă dialogului şi 'a continua să se caute soluţii', a indicat o sursă europeană. În acelaşi timp, statele au reafirmat posibilitatea de 'a recurge la mecanismele existente' prevăzute de textele europene, a adăugat sursa, potrivit Agerpres.

Ar putea fi vorba despre declanşarea unei noi proceduri de încălcare a dreptului comunitar care poate duce la sesizarea justiţiei europene. UE dispune, de asemenea, un nou mecanism care face posibilă suspendarea plăţilor fondurilor europene către ţările în care se constată încălcări ale statului de drept afectând bugetul comunitar.

Dar pentru a-l declanşa statele doresc să aştepte decizia Curţii de Justiţie a UE, prevăzută cel mai târziu pentru începutul lui 2022, privind recursul în anulare depus de Varşovia şi Budapesta împotriva acestui mecanism. 'Comisia continuă să pregătească dosarele în cadrul acestei proceduri.

Planul polonez de relansare economică, de neconceput pentru mai multe state, membre ale UE

Este dificil să se accelereze mai mult, dar momentul adevărului se apropie', a comentat o sursă diplomatică. Mai multe capitale consideră de neconceput aprobarea planului polonez de relansare economică în valoare de 36 de miliarde de euro, blocat în prezent de Comisia care solicită garanţii privind independenţa judiciară.

Varşovia este în conflict cu Bruxellesul de mai mulţi ani din cauza reformelor judiciare întreprinse de partidul conservator naţionalist la putere (PiS), acuzat de subminarea independenţei judecătorilor. Tensiunile au sporit după decizia din 7 octombrie a Curţii Constituţionale poloneze, care a declarat anumite articole din tratatele europene incompatibile cu Constituţia naţională. VEZI CONTINUAREA AICI!