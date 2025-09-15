Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți

Serviciul de Protecție a Statului (SOP) din Polonia a neutralizat o dronă care survola zone guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belweder, a anunțat premierul Donald Tusk pe platforma X, în contextul tensiunilor regionale sporite după recentele încălcări ale spațiului aerian polonez, scrie Reuters.

Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele acestuia, a adăugat Tusk.

Tensiuni în creștere

Amintim că incidentul survine la doar câteva zile după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării, pe 10 septembrie.

Totodată, în urmă cu două zile, mai multe avioane poloneze și aliate au fost desfășurate pentru a proteja spaţiul aerian din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina.

Tot sâmbătă, 13 septembrie, România a ridicat avioane de vânătoare după ce o dronă rusească a intrat în spațiul său aerian. Datele arată că drona a intrat aproximativ 10 kilometri în interiorul teritoriului românesc și a rămas în spațiul aerian NATO timp de aproape 50 de minute.

Rusia și Belarus au demarat exercițiile militare comune „Zapad-2025” pe 12 septembrie, implicând aproximativ 13.000 de militari. Deși autoritățile celor două țări le descriu ca fiind de natură defensivă, manevrele au ridicat îngrijorări de securitate în statele NATO vecine, în special Polonia, Lituania și Letonia.

