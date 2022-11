Polițistul Godină, acuzat că încalcă legea: Colectează bani și face politică

Marian Godină și-a anunțat urmăritorii de pe Facebook că va postat tot mai rar pe această platformă, deoarece textele respective nu-i aduc niciun ban. De aceea, el a ales un cont de Patreon, pe care crează artă, iar cititorii care doresc să-l citească pot să-i trimită bani, prin intermediul platformei.

Patrick André de Hillerin a descoperit, însă, în declaraația de avere a lui Godină, că acesta ar fi primit, totuși, bani pentru postările sale, atât de la Facebook, cât și de la Google. În 2021, potrivit propriei declarații de avere, Godină ar fi încasat peste 22.000 de lei de la Facebook și 839 de euro de la Google.

Nici această afacere, nici colectarea de bani folosind Patreon nu ar fi, însă, legale, dacă autorul este angjat al Poliției.

Legea 360/2002, privind statutul polițistului precizează, în articolul 43 că ”Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare:[...] e) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice; f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină;

"Se dă un Agent-șef de Poliție, a scris Patrick Andre de Hillerin pe Facebook. Să zicem Marian Godină. Iar acum se dau niște întrebări:

1. Este Agentul-șef de poliție Marian Godină un polițist, conform legii?

2. Faptul că domnul Godină are un cont pe platforma de crowfunding Patreon, iar peste 600 de persoane fizice sau juridice plătesc o taxă lunară pentru a vizualiza acel cont înseamnă că domnul Godină colectează bani de la persoane fizice sau juridice?

3. Postările oricui, inclusiv ale domnului Godină, despre membri ai unor partide politice sau despre partide politice pot fi considerate redactare și difuzare de materiale cu caracter politic?

No further questions, your honor”, își încheie de Hillerin postarea, în stilul avocaților sau procurorilor din filmele americane.

Godină: prioritătile se schimbă, iar jena începe să dispară

Marian Godină explică, într-o postare Facebook, de ce a ales să își facă un cont de Patreon, o platformă folosită și de activiștii care caută donații, gen Marian Ceaușescu.

”Majoritatea postărilor mele sunt așa, scrise la liber, direct pe platforma Facebook. Un astfel de text generează uneori peste o mie de comentarii, dintre care sunt și multe care împrăștie ură. Așadar, eu scriu, omul citește gratis, iar apoi mă înjură că ceva nu i-a plăcut lui. Pe lângă asta, multe dintre textele mele sunt transformate rapid în știri de diferite publicații online (...) Pe lângă că se fac bani de pe urma mea, tot eu încasez toată ura din comentariile de la acele articole, deoarece mulți simt nevoia să mă înjure tot pe mine și să mă facă în toate felurile, pe motiv că tot apar eu în articolele de presă.

Iar comentatorii rămân cu comentariile la adresa mea, crezând că vrea cineva să mă promoveze sau să mă facă vedetă, când de fapt scopul e doar monetizarea. Și da, când îmi apare mufa prin vreo știre, oamenii intră să citească, deci sunt încă numai bun de "vândut", fără voia mea. În concluzie, din munca mea fac bani mulți, în afară de mine. Ei bine, de aceea voi scrie de acum pe Patreon, unde accesul se face plătind o sumă lunară începând cu 1 dolar până la cât vrea fiecare. Măcar știu pentru ce scriu și nici nu îmi voi mai vedea textele transformate în știri monetizabile.

Le mulțumesc celor care au ales să îmi aprecieze munca în felul ăsta!

PS celor care mi-au comentat să-mi reproșeze că am devenit comercial le răspund că doar ce am primit niște palme de la viață, palme care mi-au arătat că atunci când ai nevoie urgentă de ceva și nu ai bani, nu poți plăti cu like-uri. Iar când ai și alte responabilități în viață, prioritătile se schimbă, iar jena începe să dispară", a scris Marian Godină pe Facebook.

