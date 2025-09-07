Data publicării:

Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)

Polițiștii au confiscat peste 300 kg de pește și 78 de unelte de pescuit în timpul unei acțiuni de prevenire a braconajului, în urma a 13 controale efectuate în județele Tulcea și Constanța.

În perioada 25 - 31 august 2025, polițiștii Direcției de Ordine Publică - Serviciul de Poliție „Delta Dunării” au efectuat 13 controale pe linia prevenirii și combaterii pescuitului ilegal în Delta Dunării, Complexul lagunar Razim-Sinoe, precum și în județele Tulcea și Constanța.

Astfel, în cadrul activităților, au fost ridicate, în vederea confiscării, 78 de unelte de pescuit, 323 de kilograme de pește, din diferite specii, un autovehicul, o ambarcațiune, un motor de ambarcațiune, precum și alte bunuri.

Valoarea bunurilor confiscate este estimată la 68.342 de lei.

De asemenea, au fost legitimate peste 60 de persoane și verificate autoturisme și ambarcațiuni.

Au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, prevăzute de Legea 176 din 2024 a pescuitului și protecției resursei acvatice vii.

Sursa Foto: Poliția Română

Sursa Foto: Poliția Română

Cazul de la lacul Razelm

Exemplu:

La data de 29 august 2025, polițiștii Serviciului de Poliție ,,Delta Dunării” au identificat pe lacul Razelm, din complexul lagunar Razelm-Sinoe, trei bărbați, după ce au pescuit comercial, folosind 17 unelte de pescuit tip setci (9 setci monofilament, 6 setci trifilare și 2 setci din fir textil) având capturate 109 kilograme de pește (106 kilograme de caras și 3 kilograme de șalău). 

Ambarcațiunea, motorul, rezervorul, acumulatorul și uneltele de pescuit folosite la săvârșirea infracțiunii au fost ridicate, în vedere confiscării.

Cantitatea de pește a fost confiscată și predată unei societăți de profil, spre valorificare.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea, utilizarea și/sau comercializarea uneltelor de plasă de tip monofilament, cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400 mm.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii situației de fapt și pentru dispunerea de măsuri legale.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare.

Sursa Foto: Poliția Română

Sursa Foto: Poliția Română

