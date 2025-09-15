Data actualizării: | Data publicării:

Polițiștii au mult timp liber

România are noroc că polițiștii aflați în timpul liber se plimbă pe străzi și prin parcuri. Ei sunt ”omul potrivit la locul potrivit”.

Întrebări sunt multe, însă cred că întrebarea multor angajați români este: cât timp liber au polițiștii? Dacă ne uităm la intervențiile din ultima săptămână, de exemplu, ale polițiștilor aflați în timpul liber, parcă ne-am dori mai mulți polițiști în timp liber, pe străzi și prin parcuri. O să ajungem să cerem polițiști în timpul liber și-n intersecții, poate fac ei minuni. Dincolo de urma de ironie, constatăm, tot mai des, ca o frenezie, cum tot ce se întâmplă demn de lăudat în România este realizat de un polițist în timpul liber. Dacă nu e PR, e mult timp liber. Și dacă e mult timp liber, cum de se plâng sindicatele că sunt prea puțini? Dar, sigur, nu vrem noi să intrăm în subiecte serioase, când pe noi ne interesează... ați ghicit - timpul liber! Iată, avem o lecție și pentru angajatorii stresați de măsurile fiscale: să aprecieze mai mult timpul liber. Al lor și al angajaților. Se pare că angajații în timpul liber sunt cei mai eficienți. Altfel, s-ar lăuda și Poliția Română mai des cu angajații în timpul muncii. Pe ei nu-i laudă nimeni. Deci, timpul liber e cheia succesului, într-o lume a răufăcătorilor. 

Ultimele cazuri: 

- un polițist în timpul liber a devenit erou după ce a intervenit în cazul livratorului străin agresat pe stradă de un tânăr. 

- doi polițiști în timpul liber au devenit eroi după ce au intervenit într-un parc, pentru a imobiliza un tânăr care-și agresa partenera, asta după ce alte tinere au intervenit înainte și au format un scut în jurul fetei. 

- un polițist a intervenit, în timpul liber, pentru a salva un copil, într-un parc. Și l-a salvat! (abia aici putem vorbi despre eroi!)

- un bărbat bănuit de omor calificat s-a predat unui polițist aflat în timpul liber. 

- o femeie a fost înjunghiată pe stradă, lângă București, iar fostul ei partener - agresorul - a fost prins de un polițist aflat în timpul liber, pe stradă. 

Desigur, multe din gesturile de mai sus sunt admirabile, altele sunt pur și simplu normale, însă se ajunge la ”știri” precum ”un polițist în timpul liber a dăruit o bicicletă unui copil căruia i se furase zilele trecute bicicleta”. În mod normal, știrea ar trebui să fie cum polițistul în timpul muncii a prins hoțul. Așadar, indiferent ce face polițistul în timpul liber, se pare că e de bine. Are mult timp liber și se plimbă (poate de asta nu prinde hoți), deci nu are cum să rateze prilejul, oportunitatea unei fapte bune. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Dar ce facem cu timpul muncii? 

acest articol reprezintă o opinie
