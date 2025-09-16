Data publicării:

EXCLUSIV  Politica înseamnă responsabilitate. Ambasadorul George Maior despre afirmația lui Winston Churchill (VIDEO) 

Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Invitat la emisiunea De Ce Citim, pentru a vorbi despre cartea „Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenta artificială”, pe care a publicat-o la editura RAO, 2025, ambasadorul George Maior a explicat una din afirmațiile pe care a folosit-o în carte și care aparține fostului premier britanic Winston Churchill: „Politica înseamnă responsabilitate” . 

„Finalitatea politicii este de a încerca să menții ordinea, echilibrul și să încerci să realizezi un progres. Este vorba, până la urmă despre decizie. Nu este vorba numai despre preluarea puterii și o proiecție imagologică a acestui rol foarte important în stat. Anticii spuneau că politica este arta supremă, dar percepția astăzi este că ea s-a degradat și ca imagine și ca mod în care publicul se raportează la ea. Deci această idee „churchilliană” (n.r. specifică lui Churchill) este esențială și mi-aș îngădui să le dau acest sfat și să se gândească foarte serios la această meditație (n.r. „Puterea înseamnă responsabilitate.” Winston Churchill)  

Youtube video image

