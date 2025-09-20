Poliția olandeză a folosit tunul cu apă împotriva protestatarilor anti-imigrație

Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a dispersa protestatarii antimigrație din Haga, care începuseră să arunce cu pietre și sticle în forțele de ordine, a declarat un purtător de cuvânt al administrației locale din Haga, potrivit Reuters.

Ea a adăugat că manifestanții asupra cărora s-a intervenit cu tunul cu apă se desprinseseră de la acțiunea principală pentru a bloca autostrada.

Protestul împotriva imigrației, organizat cu puțin peste o lună înaintea alegerilor naționale din Olanda, a fost inițiat de o activistă de dreapta care se prezintă sub numele Els Rechts și militează împotriva solicitanților de azil și pentru o politică echitabilă privind locuirea în Țările de Jos.

Presa locală a relatat că mii de persoane au participat la manifestație și că unii dintre protestatari au incendiat o mașină. Agenția de presă ANP a transmis că manifestanții au atacat autospeciale ale poliției.

Geert Wilders, liderul formațiunii de extremă dreapta Partidul pentru Libertate, fusese invitat la protest de Els Rechts, dar nu a participat, a precizat aceasta într-o postare pe platforma de socializare X.

Wilders a condamnat violențele pe X: Blocarea autostrăzii și folosirea forței împotriva poliției sunt complet, absolut inacceptabile.