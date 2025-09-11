Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah

Poliția și agenți federali americani au lansat joi o amplă operațiune de căutare a lunetistului care l-a ucis pe influentul activist conservator Charlie Kirk, în timp ce acesta răspundea la întrebări despre violența armată, în cadrul unei apariții în Utah, potrivit Reuters.

Kirk, comentator radio și de podcast în vârstă de 31 de ani și un apropiat al președintelui american Donald Trump, este considerat arhitectul sprijinului Partidului Republican în rândul tinerilor alegători. El a fost ucis miercuri, într-un incident pe care guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, l-a numit o asasinare politică.

Crima, surprinsă în detaliu în filmări care s-au răspândit rapid pe internet, a avut loc la prânz, în timpul unui eveniment cu 3.000 de participanți, organizat la Utah Valley University, în Orem, la circa 65 km sud de Salt Lake City.

Într-unul dintre clipuri, se poate vedea cum sângele îi țâșnește din gât lui Kirk imediat după împușcătură, iar el se prăbușește pe scaun.

Kirk, cofondator și președinte al organizației conservatoare de studenți Turning Point USA, a fost declarat decedat câteva ore mai târziu, la un spital local. Uciderea sa a stârnit imediat revoltă și condamnări ale violenței politice, atât din partea democraților, cât și a republicanilor, precum și a unor guverne străine.

Cox a spus că evenimentele lui Kirk în campusurile universitare făceau parte dintr-o tradiție a dezbaterii politice deschise, „fundamentală pentru formarea țării noastre și pentru cele mai de bază drepturi constituționale”.

„Când cineva ia viața unei persoane din cauza ideilor sau idealurilor sale, atunci chiar temelia constituțională este amenințată”, a declarat Cox.

Vicepreședintele JD Vance și-a anulat deplasarea la New York, unde urma să comemoreze atacurile al-Qaeda din 11 septembrie 2001, și va merge în schimb în Utah pentru a vizita familia lui Kirk, a spus o persoană familiarizată cu situația.

Kirk și-a început cariera în politica conservatoare ca adolescent. Puțin peste un deceniu mai târziu, unii dintre prietenii pe care și i-a făcut pe parcurs se află acum în cele mai înalte cercuri ale guvernului și mass-media din SUA, Vance amintind că se afla în mai multe grupuri de discuții online cu acesta.

„O mare parte din succesul pe care l-am avut în această administrație se datorează direct capacității lui Charlie de a organiza și de a aduce oamenii împreună”, a scris Vance într-un amplu omagiu publicat pe rețelele sociale. „Nu doar că ne-a ajutat să câștigăm în 2024, ci a contribuit la alcătuirea întregii echipe guvernamentale”.

Eră a violenței politice

Împușcătura marchează cel mai lung val de violență politică din SUA de după anii ’70. Reuters a documentat peste 300 de acte violente cu motivație politică, de toate orientările ideologice, de la atacul susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021.

Trump însuși a supraviețuit la două tentative de asasinat: una, în iulie 2024, l-a atins la ureche în timpul unui miting electoral, iar alta, două luni mai târziu, a fost dejucată de agenți federali.

Autorul presupus al focului care l-a lovit pe Kirk în gât - aparent din poziția unui lunetist pe acoperișul campusului - rămâne „în libertate”, a declarat Beau Mason, comisar al Departamentului de Securitate Publică din Utah, într-o conferință de presă organizată la patru ore după împușcătură.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată o persoană despre care se crede că este atacatorul, îmbrăcată complet în haine închise la culoare, a spus Mason reporterilor.

Poliția statală a emis miercuri seara un comunicat în care a anunțat că doi bărbați au fost reținuți, iar unul a fost interogat de autorități, însă amândoi au fost eliberați, iar căutările continuă.

Niciun suspect în arest, mai multe „locuri ale crimei”

Unul dintre cei doi reținuți, un bărbat mai în vârstă, văzut în fotografii care au circulat online la scurt timp după crimă, era cunoscut de localnici ca un om care „căuta scandal” politic, potrivit Salt Lake Tribune. Oficialii au spus că acesta a fost acuzat de obstrucționare de către poliția universitară și eliberat.

Kirk, căsătorit și tată a doi copii mici, se întorsese recent în SUA după un turneu de conferințe în Coreea de Sud și Japonia.

Prezența sa de miercuri făcea parte dintr-un turneu de 15 evenimente în campusurile americane, intitulat „American Comeback Tour”.

Cunoscut pentru discursurile sale adesea provocatoare despre rasă, gen, imigrație și reglementarea armelor de foc, Kirk folosea frecvent aceste evenimente pentru a invita publicul să-l provoace la dezbateri.

„Mergea în fața unor mulțimi ostile și răspundea la întrebările lor”, a scris Vance în omagiu. „Dacă era un public prietenos și un progresist adresa o întrebare, iar publicul huiduia, îi ruga pe susținători să se calmeze și să lase pe toată lumea să vorbească”.

În momentul în care a fost împușcat, Kirk, un susținător fervent al celui de-al Doilea Amendament al Constituției SUA - dreptul de a purta arme - răspundea la o întrebare despre violența armată, potrivit mai multor înregistrări video publicate online.

Într-un mesaj video înregistrat în Biroul Oval, Trump a promis că administrația sa îi va găsi pe cei responsabili de uciderea lui Kirk.

Trump, care obișnuiește să îi descrie pe rivalii politici, judecători și pe alții care i se opun drept „nebuni radicali de stânga” și avertizează că aceștia reprezintă o amenințare existențială pentru națiune, a condamnat și el retorica politică violentă, prezentând-o însă ca pe un fenomen al stângii politice.

„De ani de zile, cei de pe extrema stângă i-au comparat pe americanii minunați, precum Charlie, cu naziștii și cu cei mai mari criminali și asasini din lume”, a spus Trump în mesaj. „Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să înceteze chiar acum”.

