€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Poliţia a împuşcat mortal un bărbat care a înjunghiat trei persoane la metrou
Data publicării: 20:42 11 Apr 2026

Poliţia a împuşcat mortal un bărbat care a înjunghiat trei persoane la metrou
Autor: Giorgi Ichim

Sursa foto: https://www.freepik.com, @fabrikasimf

Poliţia a împuşcat mortal un bărbat care a înjunghiat trei persoane la metroul din New York.

Poliţia din New York a împuşcat mortal sâmbătă un bărbat care înjunghiase cel puţin trei persoane în staţia de metrou Grand Central Station, transmite postul CNN, citat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit unui responsabil municipal, atacatorul era înarmat cu o macetă, a ignorat ordinele poliţiştilor de a arunca arma şi s-a repezit să-i atace şi pe ei, prin urmare poliţiştii au deschis focul.

Atacatorul a murit din cauza rănilor, iar cele trei victime înjunghiate au fost transportate la spital în stare gravă.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 09:50 (13:50 GMT), pe un peron al Grand Central Station, una dintre cele mai mari şi mai aglomerate staţii de metrou din New York, situată în apropiere de Manhattan.

Poliţia investighează incidentul. Totuşi, potrivit CNN, autorităţile nu cred că ar fi vorba despre un atac terorist.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close