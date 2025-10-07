Pogacar face din nou spectacol! Victorie solo la Tre Valli Varesine, la doar două zile după titlul european

Pogacar s-a detașat de rivali cu mai mult de 20 de kilometri înainte de sosire și a obținut a 19-a victorie a sezonului.

Pe un traseu de 200,3 km, plin de denivelări, Pogacar a ales să atace devreme și a reușit să-și mențină avansul până la linia de sosire, demonstrând o formă fizică de excepție. Aceasta este o confirmare a stării sale excelente după ce a cucerit recent titlul european, consolidându-și reputația de favorit al finalului de sezon.

Clasament final Tre Valli Varesine

Tadej Pogacar (Slovenia/UAE Emirates) – 4h 34min 33sec (viteză medie 43,8 km/h)

Albert Philipsen (Danemarca/Lidl-Trek) – la 45 sec

Julian Alaphilippe (Franţa/Tudor)

Paul Lapeira (Franţa/Decathlon AG2R La Mondiale)

Sergio Higuita (Columbia/XDS Astana)

Toms Skujins (Letonia/Lidl-Trek)

Tobias Johannessen (Norvegia/Uno-X Mobility)

Isac Del Toro (Mexic/UAE Emirates)

Johannes Kulset (Norvegia/Uno-X Mobility)

Ion Izagirre (Spania/Cofidis) – toți cu același timp

Următorul obiectiv: Turul Lombardiei

Slovenul nu se oprește aici. Sâmbătă, Pogacar va participa la Turul Lombardiei, ultimul „monument” al sezonului, cursă pe care a câștigat-o în ultimele patru ediții. Performanțele sale sugerează că va fi unul dintre principalii favoriți și pentru această competiție.