Pogacar face din nou spectacol! Victorie solo la Tre Valli Varesine, la doar două zile după titlul european

Campionul mondial sloven Tadej Pogacar și-a demonstrat din nou forța pe traseele solicitante, câștigând cursa Tre Valli Varesine din Italia, marți, la doar două zile după ce a devenit campion european, transmite AFP.
Pogacar s-a detașat de rivali cu mai mult de 20 de kilometri înainte de sosire și a obținut a 19-a victorie a sezonului.
Pe un traseu de 200,3 km, plin de denivelări, Pogacar a ales să atace devreme și a reușit să-și mențină avansul până la linia de sosire, demonstrând o formă fizică de excepție. Aceasta este o confirmare a stării sale excelente după ce a cucerit recent titlul european, consolidându-și reputația de favorit al finalului de sezon.
Tadej Pogacar (Slovenia/UAE Emirates) – 4h 34min 33sec (viteză medie 43,8 km/h)
Albert Philipsen (Danemarca/Lidl-Trek) – la 45 sec
Julian Alaphilippe (Franţa/Tudor)
Paul Lapeira (Franţa/Decathlon AG2R La Mondiale)
Sergio Higuita (Columbia/XDS Astana)
Toms Skujins (Letonia/Lidl-Trek)
Tobias Johannessen (Norvegia/Uno-X Mobility)
Isac Del Toro (Mexic/UAE Emirates)
Johannes Kulset (Norvegia/Uno-X Mobility)
Ion Izagirre (Spania/Cofidis) – toți cu același timp
Următorul obiectiv: Turul Lombardiei
Slovenul nu se oprește aici. Sâmbătă, Pogacar va participa la Turul Lombardiei, ultimul „monument” al sezonului, cursă pe care a câștigat-o în ultimele patru ediții. Performanțele sale sugerează că va fi unul dintre principalii favoriți și pentru această competiție.
de Val Vâlcu