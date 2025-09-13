Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar urma să se încheie pe 30 septembrie. Guvernul nu va mai prelungi măsura de la 1 octombrie.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază nu va mai fi prelungită după data de 30 septembrie 2025, au precizat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Astfel, măsura prin care statul a încercat să limiteze creșterile de preț la produse esențiale va expira la finalul acestei luni.

Ultima prelungire a plafonării a fost decisă la începutul lunii iulie, când Guvernul a aprobat extinderea termenului până la 30 septembrie.

"Am propus și aprobat în Guvern prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025, pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii", declara, la acea vreme, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Produsele vizate de plafonare

Lista alimentelor cu adaos comercial limitat a fost extinsă în 2024 și cuprinde următoarele produse:

- Lapte de vacă (1 l, 1,5% grăsime, excluzând UHT)

- Brânză telemea de vacă vrac

- Iaurt simplu din lapte de vacă (max. 200 g, 3,5% grăsime)

- Făină albă de grâu „000” (max. 1 kg)

- Mălai (max. 1 kg)

- Ouă de găină, calibrul M

- Ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)

- Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe, aripi)

- Carne proaspătă de porc (pulpe, spată, carne de lucru)

- Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, ardei, morcovi, fasole, usturoi)

- Fructe proaspete vrac (mere, prune, pere, struguri de masă)

- Cartofi albi proaspeți vrac

- Zahăr alb tos (max. 1 kg)

- Smântână (12% grăsime)

- Unt (max. 250 g)

- Magiun (max. 350 g)

De la măsură temporară la doi ani de aplicare

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă inițial în august 2023, ca soluție de urgență pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor. Măsura viza la început 14 grupe de produse, dar a fost extinsă pe parcursul anului 2024.

Executivul a decis la sfârșitul lui 2024 prelungirea plafonării până la 30 iunie 2025, iar ulterior, în iulie, a fost extinsă încă trei luni, până la 30 septembrie. Acum, guvernul a confirmat că nu va mai exista o nouă prelungire.

Ce urmează de la 1 octombrie

Încetarea plafonării ar putea aduce scumpiri la unele dintre produsele esențiale pentru populație. În lipsa unui mecanism de control, comercianții vor avea din nou libertatea de a-și stabili adaosurile în funcție de costuri și de cerere.

Rămâne de văzut dacă Executivul va introduce alte măsuri de protecție pentru consumatori, în special pentru familiile cu venituri reduse, care au beneficiat de această măsură timp de mai bine de doi ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News