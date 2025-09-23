Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește

Șeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru, a zis că aceasta decizie este un răspuns clar la întrebarea de ce este important ca PSD să fie la guvernare.

„Aceasta decizie este un răspuns clar la întrebarea de ce este important ca PSD să fie la guvernare. Acum e limpede pentru toată lumea că dacă PSD nu ar fi făcut parte din acest guvern premierul Bolojan nu ar fi prelungit plafonarea, iar cetățenii ar fi fost loviți de un val uriaș de scumpiri la alimentele de bază.

Vom continua să apărăm interesul românilor așa cum am făcut în acest caz dar și în alte situații, cum ar fi ,de pildă, amendamentele adoptate ieri în domeniul educației prin care redăm bursele olimpicilor și îndreptăm haosul creat în urma diminuării tarifului pentru orele suplimentare ale profesorilor.

Mai avem în Parlament inițiativa pentru reintroducerea scutirii CASS la mame și la veterani. Am pus pe masa guvernului un program de relansare economică astfel încât să creștem veniturile, nu prin majorări de taxe și impozite, ci prin stimularea activităților economice.

În același timp ne batem cu toate armele rațiunii și bunului simț pentru ca reforma din administrație să fie în primul rând în beneficiul cetățenilor și să nu producă doar disponibilizări de-a valma, fără nicio noimă din punct de vedere administrativ”, a spus șeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru.