€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:42 23 Sep 2025 | Data publicării: 17:37 23 Sep 2025

Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește

Autor: Anca Murgoci
plafonare-alimente-de-baza_50527800 alimente supermarket - Foto: Freepik
 

Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește

Șeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru, a zis că aceasta decizie este un răspuns clar la întrebarea de ce este important ca PSD să fie la guvernare.

„Aceasta decizie este un răspuns clar la întrebarea de ce este important ca PSD să fie la guvernare. Acum e limpede pentru toată lumea că dacă PSD nu ar fi făcut parte din acest guvern premierul Bolojan nu ar fi prelungit plafonarea, iar cetățenii ar fi fost loviți de un val uriaș de scumpiri la alimentele de bază.

Vom continua să apărăm interesul românilor așa cum am făcut în acest caz dar și în alte situații, cum ar fi ,de pildă, amendamentele adoptate ieri în domeniul educației prin care redăm bursele olimpicilor și îndreptăm haosul creat în urma diminuării tarifului pentru orele suplimentare ale profesorilor.

 

 

 

Mai avem în Parlament inițiativa pentru reintroducerea scutirii CASS la mame și la veterani. Am pus pe masa guvernului un program de relansare economică astfel încât să creștem veniturile, nu prin majorări de taxe și impozite, ci prin stimularea activităților economice.

În același timp ne batem cu toate armele rațiunii și bunului simț pentru ca reforma din administrație să fie în primul rând în beneficiul cetățenilor și să nu producă doar disponibilizări de-a valma, fără nicio noimă din punct de vedere administrativ”, a spus șeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește
Publicat acum 20 minute
Reacţia NATO după incidentul cu drone din Danemarca
Publicat acum 24 minute
Un oraş cât Comarnicul, dispărut în accidente rutiere în ultimii 6 ani
Publicat acum 42 minute
IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa
Publicat acum 47 minute
Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close