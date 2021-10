Catastrofă anunțată: Cîțu plafonează prețurile la energie la valoarea de acum. Iulian Iancu: Vom plăti cele mai mari facturi din istorie

"Ajută foarte mult dacă se face plafonarea, ea este obligatorie, trebuie realizată şi trebuie realizată la nivelul preţurilor din ianuarie, nu la nivelul actual, pentru că nivelul actual este cel mai mare nivel istoric cunoscut de când există exploatare de gaze naturale în România şi în lume.

Vom plăti cele mai mari facturi din istoria producţiei de gaze naturale din această ţară. Nu poţi spune că ajuţi consumatorul îngheţând preţul cel mai mare din punct de vedere istoric. Sub nicio formă. De ce? Nu are nicio motivaţie producătorul român pentru acest preţ. Producătorul român produce la un cost de 40 de lei, iar acum preţul este de 800 lei. Nu are nicio legătură cu preţul de pe piaţa europeană. Oricând se poate lua această decizie, să fie îngheţat preţul la 80 lei, adică dublu faţă de cât cheltuie producătorul, dar de 18 ori mai puţin decât se cere azi pe piaţă. Este obligatoriu pentru că altfel destructurăm economia românească şi distrugem nivelul de trai", a declarat Iulian Iancu la Antena 3.

Florin Cîţu a anunţat că susţine plafonarea, dar la valoarea actuală

"Am văzut evoluția prețurilor în ultima perioadă și am luat decizia ca PNL și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România. Va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem în această perioadă. De aceea, avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț în perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vom folosi plafonarea la prețurile actuale. Vă mulțumesc!", a declarat Florin Cîţu după şedinţa de Guvern de miercuri.

Mircea Coşea, analiză fulger

Liberalizarea prețurilor la energie și gaze în România a fost analizată de către profesorul Mircea Coșea, analist economic, în interviul acordat lui Val Vâlcu, pentru DCNews.

”România nu e o țară comparabilă cu alta, e total diferită de altele. Ceea ce se întâmplă în România eu n-am mai întâlnit. Liberalizarea în România a însemnat, de fapt, libera posibilitate a furnizorilor să ridice cât doresc prețul și, oricum, o vor face prin cartelare sau prin alte forme. Statul nu ia noi măsuri de plafonare, pentru că nu au capacitatea sau puterea să se lupte cu furnizorii sau chiar statul face așa ceva și nu se poate lupta statul cu statul. Măsurile pe care le iau sunt de butaforie economică, n-au efecte și nu pot fi aplicate. Legea de protecție a consumatorului vulnerabil se aplică îngrozitor de greu, pentru că cere o activitate birocratică pe care nu o putem controla, nu avem nici informatizarea, nici mijloacele necesare. Gândiți-vă ce înseamnă să controlezi ce a scris un om pe 14 pagini - cel care a știut să scrie- ce are el în casă și cum valorifici și pe ce reguli de control.” a spus profesorul de economie Mircea Coșea, pentru DCNews.

Acest articol reprezintă o opinie.