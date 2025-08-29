Data publicării:

Pieton lovit mortal în Buzău. Cinci tineri răniți într-un alt accident produs noaptea trecută

Autor: Iulia Horovei
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Două accidente produse în noaptea de joi spre vineri au dus la moartea unui om și rănirea altor cinci.

O persoană și-a pierdut viața și alte cinci au fost rănite și transportate la spital, în urma a două accidente de circulație produse în noaptea de joi spre vineri în județul Buzău, informează Inspectoratul de Poliție Județean.

Pieton accidentat mortal în Buzău

Potrivit sursei citate, accidentul mortal a avut loc pe bulevardul Unirii, din municipiul Buzău, în jurul orei 1:30.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că autoturismul condus dinspre Focșani către Prahova, de către un șofer de 26 de ani, din Buzău, ar fi surprins și ar fi accidentat mortal un pieton”, a transmis IPJ Buzău.

Cinci tineri, răniți într-un accident pe DJ 102B

Cel de-al doilea accident grav s-a petrecut pe DJ 102B, în localitatea Calvini, în jurul aceleiași ore.

„Din primele date de la fața locului a reieșit că autoturismul ce ar fi fost condus dinspre Cislău către Cătina, de către un conducător auto de 21 de ani, din Calvini, ar fi pierdut controlul asupra direcției, ieșind în afara părții carosabile.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului și a patru pasageri din mașină, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, toți din Calvini, aceștia fiind transportați la spital pentru evaluare medicală și îngrijiri de specialitate”, informează sursa citată.

În ambele cazuri, polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-au produs cele două evenimente rutiere, potrivit Agerpres.

