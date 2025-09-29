€ 5.0772
Data actualizării: 12:57 29 Sep 2025 | Data publicării: 12:57 29 Sep 2025

Piețele europene sunt în creștere: Sănătatea și tehnologia în prim-plan, în așteptarea deciziei guvernului american
Autor: Alexandra Curtache

bursa_40941700 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Luni, piețele europene au înregistrat creșteri ușoare, cu titlurile din domeniul sănătății și tehnologiei în prim-plan, în timp ce investitorii rămân precauți în privința unei posibile închideri a guvernului american.

Acțiunile companiilor farmaceutice listate în Marea Britanie au fost printre cele mai performante. GSK a crescut cu 2,9% după anunțul că Emma Walmsley își va încheia mandatul de CEO, fiind înlocuită de Luke Miels în ianuarie. De asemenea, AstraZeneca a urcat cu aproape 1%, după ce a confirmat că va rămâne listată la Londra și va lista direct acțiunile pe Bursa din New York.

Acțiunile din sectorul tehnologic au crescut cu 0,9%, cu producători de cipuri precum ASMI, ASML și BE Semiconductor în creștere de peste 1%. Minerii europeni au beneficiat de prețuri mai mari la metale, cu aurul la nivel record și cuprul în creștere, ceea ce a dus la o apreciere de 1,2% pentru sector, conform Reuters.

Băncile, singurul sector pe scădere

În contrast, băncile din zona euro au pierdut 0,7%, Commerzbank scăzând cu 2,7%, iar BPER Banca EMII cu 1,9%, subliniind presiunile cu care se confruntă sectorul financiar în prezent.

Ce impact ar avea o închidere a guvernului american?

Președintele Donald Trump urmează să discute cu liderii Congresului pentru prelungirea finanțării guvernului. În lipsa unui acord, miercuri ar putea începe o închidere parțială a guvernului. Aceasta ar putea afecta piețele prin limitarea operațiunilor autorităților de reglementare și întârzierea publicării datelor economice cheie, inclusiv raportul privind locurile de muncă din septembrie.

"Dacă agențiile federale sunt închise pentru o perioadă prelungită, Fed ar putea să nu fie la curent cu starea actuală a economiei americane în momentul în care va lua următoarea decizie la sfârșitul lunii octombrie", au avertizat analiștii de la Metzler Capital Markets.

Acțiunile europene au beneficiat de prima reducere a ratei dobânzii de către Fed din 2025 la începutul lunii, dar STOXX 600 rămâne la peste 1% distanță de maximele istorice, în urma piețelor americane. În acest an, indicele european a crescut cu 9,5%, comparativ cu aproape 13% pentru S&P 500 din SUA, susținut de optimismul generat de inteligența artificială.

Printre pierzători s-au numărat Genmab, care a scăzut cu 3% după anunțul achiziției Merus NV pentru 8 miliarde de dolari, și Novo Nordisk, în scădere cu 1,8%, pe fondul reducerii ratingului de către Morgan Stanley la „underweight”.

