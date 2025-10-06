Piesele generate de AI domină topurile. Vlad Mircea Pufu (PNL), semnal de alarmă: Legea trebuie urgent modificată!

Vlad Mircea Pufu (PNL) avertizează că piesele generate de inteligența artificială domină deja topurile muzicale și ar putea provoca falimentul industriei muzicale și de divertisment din România. Acesta critică ORDA pentru lipsa de reacție și acuză legislația actuală, considerată învechită și ineficientă, că permite abuzuri și tarife inechitabile care afectează radiourile, restaurantele și alți utilizatori de conținut.

„Piesele generate de Inteligența Artificială, primele în top! Legea trebuie urgent modificată!

Într-un timp foarte scurt, toate radiourile locale, regionale și, ulterior, și cele naționale nu vor avea cum evita să difuzeze muzică generată de AI. La fel, toată industria ospitalității - magazine, centre de fitness, de sănătate etc. - va utiliza muzică AI. Ce înseamnă asta? Mugurii falimentului industriei muzicale și divertismentului din România. Așa vor dispărea în irelevanță cântăreți, actori, textieri, scenariști.

Dacă acel ORDA, instituția mandatată să reglementeze, gestioneze și, mai ales, să supravegheze activitatea utilizării conținutului, va fi la fel de ștersă ca și până acum, dispariția fenomenului artistic uman se va petrece rapid. Utilizatorii de radio deja votează în topuri piese AI. E doar începutul!

Ce face ORDA? Nimic! Instituție depășită total, lăsând ca toate organismele de gestiune colectivă să se comporte ca în junglă. Având la bază o primă lege proastă, învechită, neadaptată, făcută doar pentru ca șefii acestor ONG-uri să aibă sinecuri înalte. Impunerea unor tarife inechitabile — mici pentru cei mari și mari pentru cei mici — a dus la multe falimente, ani la rând: radiodifuzori, restaurante, diferiți utilizatori de drepturi de autor. Roiesc în jurul UCMR, UPFR, CREDIDAM, case de avocatură specializate, executori, evaluatori, agenți constatatori, experți în drepturi de autor — un întreg ecosistem într-un domeniu total nereglementat și care activează de cele mai multe ori la limita abuzului", a scris Vlad Mircea Pufu.

„ Suntem sau nu suntem într-un război hibrid?"

De asemenea, Vlad Mircea Pufu critică decizia ca ORDA să fie transformat într-o direcție în subordinea Ministerului Culturii și consideră că această schimbare va reduce relevanța instituției și va amplifica abuzurile ONG-urilor din domeniul drepturilor de autor. Acesta propune ca ORDA să funcționeze în cadrul CNA, alături de o legislație clară care să susțină inovația și creativitatea.

„De altfel, sertarele CNA sunt pline cu scrisori și informări de protest din partea utilizatorilor abuzați.

Astăzi aflăm că Oficiul nu va mai fi o entitate separată, aflată în subordinea primului ministru, ci va fi transformat în direcție la Ministerul Culturii. O instituție atât de importantă, care reglementează o industrie de zeci, sute de milioane de euro anual, va deveni o direcție cu câțiva șefi deasupra. Va deveni mai irelevantă, mai pierdută în decor, iar ONG-urile drepturilor de autor — mai abuzive, mai scăpate de sub control.

Locul ORDA ar putea fi, mai degrabă, în siajul CNA, instituție responsabilă cu analiza pe conținut, ajutată de o lege clară, accesibilă și potrivită pentru a încuraja inovația și creativitatea prin conținut.

P.S . Suntem sau nu suntem într-un război hibrid? Sau doar discutăm despre el!? Peste câteva luni, este pierdut deja! Există topuri în care piesele AI sunt pe primele locuri!

P.S. 2 Ca senator, președinte al Comisiei pentru cultură din Senat, am lasat noua lege a CNA gata, pe traseul legislativ urmând a fi completată cu varianta actualizată a legii D.A", a scris Vlad Mircea Pufu pe pagina de Facebook.