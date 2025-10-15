€ 5.0885
Data actualizării: 18:23 15 Oct 2025 | Data publicării: 15:53 15 Oct 2025

Piedone, trimis în judecată de DNA! E acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia înainte de un control al ANPC
Autor: Anca Murgoci

piedone-firea_08723000 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Procurorii Direcției Naționale AnticorupțieSecția de combatere a corupției au anunțat, miercuri, trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Victor Popescu Piedone.

Potrivit DNA, Piedone este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, faptă comisă în scopul obținerii de foloase necuvenite.

 

Iată comunicatul DNA:

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 422/VIII/3 și 420/VIII/3 din 22 iulie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor. 

În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor  A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea.

Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul A.N.P.C., reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. 

În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții A.N.P.C.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.

