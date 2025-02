Piedone, oprit cu paza de managerii spitalelor! Riscă plângeri penale

Cristian Popescu Piedone a cântărit mâncarea din bucătăriile de la Spitalul de Urgență Elias și Spitalul Universitar de Urgență București.

„Spaima cartofilor cântăriți la gram”, omul care cântărește până și frunza de salată, ar putea fi acuzat de abuz în serviciu. De ce? A intrat în spitale pentru a efectua controale, ceea ce este considerat un abuz având în vedere că acesta nu are autoritatea necesară să facă astfel de inspecții.

Constantin Florin Durgheu, avocat specializat în drept penal, ne-a spus că astfel de acțiuni sunt „abuz în serviciu”.

În spitale nu se fac acte de comerț

În spitale nu se fac acte de comerț. Nu suntem la mall unde vine Cristian Popescu Piedone să cântărească porția de cartofi de la McDonald’s. De altfel, Inspecția Sanitară se ocupă cu astfel de verificări în bucătăriile spitalelor, nu Cristian Popescu Piedone.

Acțiunile sale par motivate de dorința de a-și face publicitate și de a-și promova imaginea personală, în ciuda faptului că nu are nici competența și nici baza legală pentru a efectua astfel de inspecții. N-a prezentat documente necesare pentru control. Managerii de spitale spun că Piedone nu are niciun temei legal pentru a efectua asemenea verificări și se zvonește că vor să-i facă plângeri penale sub acuzația de abuz în serviciu.

Sursele spun că Piedone ar fi aruncat cu ce a găsit prin bucătării. În orice caz, dacă se mai duce prin spitale, managerii se gândesc să-l oprească cu portarul, fiind revoltați de spectacolul de imagine pe care-l face.

Nu știm la ce-i folosește acest circ mediatic - cântăritul cartofilor și al frunzei de salată. Oricum a ajuns de râs. Dovadă că au apărut numeroase parodii pe TikTok, iar oamenii fac glume pe seama controalelor sale prin restaurante și mall-uri. Acțiunile sale - cu verificarea gramajului cartofilor, să fie... 50 de grame în loc de 40 de grame - sunt deja exagerate.

Reacția lui Cătălin Cîrstoiu

Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), Cătălin Cîrstoiu, a zis, în urma controlului făcut de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor la spitale, că ANPC ar trebui să verifice operatori economici, astfel că spitalele nu intră jurisdicția Autorității.

„Astăzi o dubă cu geamuri fumurii intră furtunos utilizând poarta din dos a Spitalului Universitar, să ducă un «colet» la bucătăria spitalului. Ce era coletul? Era ANPC… şi dl Cristian Popescu Piedone. După o vizită furtunoasă, ca în Acceleratul lui George Topârceanu, dl Piedone m-a sunat şi m-a felicitat pentru modul în care preparăm hrana, pentru aspectul ei, pentru echipamente, infrastructură şi curăţenie”, a relatat Cătălin Cîrstoiu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a explicat că SUUB pregăteşte, cu 15 oameni, 1.100 de porţii de mâncare, structurate în 25 de meniuri, de trei ori pe zi.

„Şi chiar m-a preocupat această bucătărie, împreună cu colegii mei şi Codin Maticiuc făcând tot posibilul să fie condiţii civilizate. Bucătăria asta funcţionează din 2010, când am renunţat la serviciile de catering. Ce a mai constatat? Diferenţe de gramaj la porţiile finite… e posibil, dar corectabil. Mai multă atenţie a bucătarilor, ritmul e infernal, dar şi poate mai multă tehnologie”, a adăugat el.

„1. Este alertă epidemiologică instituită prin ordinul Ministrului Sănătăţii – deci şi ANPC respectă acest lucru, nu intrăm aşa, cum vrem noi, în bocancii de stradă.



2. Orice control are o bază legală, cât timp nu o are, chiar şi felicitat fiind ca spital, nu prea avem ce discuta despre constatări.



3. ANPC controlează operatori economici, ori spitalul e unitate sanitară, nu e operator economic. Mai mult cred că e o limită legală de competenţă, aşa cum spun legile şi MS.



4. Despre imagini şi filmuleţe… noi avem totul înregistrat, cu siguranţă TikTok va exploda, sursa nefiind SUUB”, a mai zis Cătălin Cîrstoiu.

„Ar mai fi ceva de spus: nu aşa vom face lucrurile să evolueze, nu trebuie să ne întoarcem la metehne vechi ca să construim un viitor. Un viitor frumos şi corect, despre asta e vorba. Sunt convins că nimic /nimeni nu e perfect…”, a conchis Cătălin Cîrstoiu.

A fost găsit în conflict de interese administrativ

Amintim că în februarie 2024, Cristian Popescu Piedone, la acea dată primar al Sectorului 5, a fost găsit în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale de la Sectorul 5.

Procesul pentru constatarea definitivă a conflictului de interese este pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.

