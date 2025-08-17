Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”

Într-o comună din România, în pline discuții despre tăieri și austeritate, primarul a organizat un festival care ar fi costat nu mai puțin de 60.000 de euro/zi.

Doar pentru o singură zi de distracție, Primăria Lunca Ilvei din Bistrița-Năsăud a cheltuit aproape 60.000 de euro, conform Digi24. Mai mult, edilul din comună i-ar fi oferit personal manelistului Dani Mocanu, cu această ocazie, o diplomă de excelență pentru aportul adus culturii.

În Lunca Ilvei, petrecerea a reprezentat a zecea ediție a Festivalului Cântecului, Portului și Jocului Ilvean. Organizat de Primărie și de Consiliul Local, anul acesta a adus pe scenă artiști precum Andrei Bănuță, Aner, Culiță Sterp, Dani Mocanu, Cristina Livia Scurtu, Petrică Nicoară, Claudia Puican, Lele, DJ Jonnessey și Nicoleta Sortuş.

Criticat și-n trecut, primarul Flaviu Lupşan a argumentat că este susținut de votanții săi pentru numele sonore aduse la Zilele Comunei. Într-o explicație publicată în presa locală cu o lună înainte de acest eveniment, se nota ”Deşi, pentru unii, un astfel de eveniment de amploare probabil nu se justifică, zilele comunei Lunca Ilvei, organizate sub denumirea Festivalului Cântecului, Portului și Jocului Ilvean sunt prilej de socializare şi de petrecere pentru oamenii de pe Valea Ilvelor, dovadă fiind faptul că, în fiecare an, se înregistrează o prezenţă foarte mare, mii de oameni asistând la concerte”. Finanțarea festivalului este asigurată integral din bugetul local al comunei, susținea sursa citată.

Se pare că primarul comunei se bucură de o largă susținere, fiind la al optulea mandat, e edil de trei decenii și ar fi implementat proiecte majore în comună, prin care a rezolvat probleme de infrastructură, utilităţi, cadastru general, unităţi şcolare şi clădiri de interes public reabilitate complet.

La petrecerea comunei, și-a făcut prezența și ministrul Bogdan Ivan, după cum a postat pe Facebook.

”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”

Reacțiile din local sunt pro și contra. Indiferent de ”distracția ieftină” acuzată de unii analiști din București, de taxarea Primăriei, se pare că aleșii locali sunt susținuți de reușita a obține notorietatea pe care un întreg departament de turism din Bistrița nu ar reuși-o. La festivalul din Lunca Ilvei ar fi venit 15.000 de turiști.

Un internaut născut și crescut aici scrie că ”M-am născut și am crescut în Lunca Ilvei. Am plecat de acasă la 18 ani și acum, la aproape 36, privesc cu emoție cum satul în care am copilărit s-a schimbat. Îmi amintesc vremurile când pe străduțe era doar savură, câteva becuri ici-colo și mergeam la poștă să luăm alocația, căci doar poștă sătească era. Nu era asfalt, nu erau condițiile de azi. Poate nu am reușit să ajung la festival, pentru că munca mă ține departe, dar am văzut reacțiile din online și, sincer, vreau să spun ceva din suflet: primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!

După atâtea mandate, Lunca Ilvei e pe harta României. Avem asfalt, străzi luminate, dezvoltare turistică și nu mai suntem satul din poveștile de „ev mediu”. Că e prin artiști precum Țancă Uraganu sau Dani Mocanu? Poate. Dar realitatea e că ieri tot TikTok-ul, Facebookul era plin cu Lunca Ilvei. Și eu sunt mândră să spun că sunt luncancă! Nu cred că muzica de operă a făcut pe cineva mai deștept, așa cum nici manelele nu au prostit pe nimeni. Dar știu sigur că un sat ridicat, modernizat și pus pe hartă nu e o rușine, ci o reușită”.

