Data publicării:

Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Poliția de Frontieră Română a prezentat bilanțul primului sezon estival în Spațiul Schengen.

Poliția de Frontieră Română a încheiat primul sezon estival de la aderarea completă la Spațiul Schengen, în contextul unei creșteri a traficului la frontierele externe. Potrivit bilanțului, în perioada 1 iunie – 31 august, au fost constatate peste 6.000 de infracțiuni, aplicate 5.500 de sancțiuni și confiscate bunuri în valoare de zeci de milioane de lei. Totodată, instituția precizează că pe parcursul verii, au fost descoperite 52 de autovehicule furate, în valoare de 13 milioane de lei, multe fiind autoturisme de lux.

"În aceste trei luni, eforturile colegilor mei s-au concentrat pe principalele linii de muncă, unde am înregistrat rezultate semnificative:

- Migrația ilegală – au fost depistați 461 migranți care încercau să treacă ilegal frontiera, iar 57 de persoane sunt cercetate pentru trafic de migranți.

- Contrabanda cu țigări – au fost confiscate peste 3,4 milioane de pachete cu țigări de contrabandă, cu o valoare de aproximativ 87 de milioane de lei.

- Bunuri contrafăcute – polițiștii de frontieră au oprit de la comercializare 45.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse care purtau însemnele unor mărci consacrate.

- Mașini furate – pe parcursul verii, au fost descoperite 52 de autovehicule furate, în valoare de 13 milioane de lei, multe fiind autoturisme de lux.

- Braconaj piscicol – au fost ridicate în vederea confiscării plase de pescuit ilegale în lungime de 11.000 de metri, 310 kilograme de pește provenit din activități ilegale, 10 ambarcațiuni și 8 motoare de barcă.


În total, în cele 3 luni, au fost constatate 6.000 de infracțiuni și aplicate 5.500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei.

Începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu eliminarea controalelor sistematice la frontierele interne, evidența traficului se realizează doar la frontiera externă. Astfel, frontiera externă a României a tranzitată de aproximativ 9,2 milioane de persoane și 1,8 milioane de mijloace de transport, ceea ce reflectă atât intensitatea circulației, cât și volumul de muncă gestionat de Poliția de Frontieră.

Exercițiul MMO


Pe lângă aceste rezultate, Poliția de Frontieră Română a participat, la Constanța, la exercițiul internațional MMO (Multiple Maritime Operations), organizat în cooperare cu Agenția Frontex și cu parteneri naționali și internaționali.

Exercițiul a avut ca obiectiv testarea capacității de reacție la incidente complexe pe mare, coordonarea între echipajele navale și aeriene, precum și cooperarea interinstituțională. Participarea Poliției de Frontieră a demonstrat nivelul ridicat de pregătire al structurilor noastre maritime și capacitatea de a acționa eficient, integrat și coordonat în situații reale.

Acest tip de exerciții consolidează încrederea reciprocă între parteneri și reprezintă o garanție că România este pregătită să gestioneze cu succes responsabilitățile care derivă din statutul de stat membru Schengen cu frontiere externe la Marea Neagră.

Rezultatele înregistrate în această perioadă reflectă profesionalismul, responsabilitatea și implicarea constantă a polițiștilor de frontieră, care au acționat pentru protejarea frontierelor și siguranța cetățenilor.


Cooperarea cu partea bulgară


Unul dintre cele mai importante aspecte din această vară a fost colaborarea strânsă cu colegii noștri din Republica Bulgaria.

Toate întâlnirile și discuțiile au avut un obiectiv foarte clar: să găsim împreună cele mai bune soluții pentru ca traficul pe Podul Giurgiu – Ruse să se desfășoare cât mai fluent, în condițiile lucrărilor de reabilitare derulate pe pod de partea bulgară.

Împreună cu Poliția Română și cu autoritățile bulgare, am lucrat pentru ca șoferii și pasagerii să simtă cât mai puțin efectele acestor restricții, prin dirijarea traficului și informarea permanentă a participanților atunci când s-au creat aglomerări.

În paralel, am continuat să desfășurăm misiuni comune cu colegii bulgari, atât pentru combaterea migrației ilegale, cât și pentru întărirea securității frontierei comune, în acord cu responsabilitățile pe care România și Bulgaria și le-au asumat în contextul integrării în Spațiul Schengen.

Controlul coordonat implementat la Galați

Un alt moment de referință al acestei veri îl constituie introducerea controlului coordonat la Punctul de Trecere a Frontierei Galați – Giurgiulești, pe sensul de intrare în România.

Acest tip de control presupune ca verificările să fie făcute consecutiv, în același loc, atât de polițiștii de frontieră și vameșii români, cât și de autoritățile moldovene. Practic, călătorii și transportatorii nu mai sunt nevoiți să oprească de două ori, ci parcurg procedura într-un singur punct, ceea ce reduce semnificativ timpul de așteptare.

Măsura contribuie la fluidizarea traficului de persoane și mărfuri, întărește cooperarea dintre instituțiile celor două state și, totodată, consolidează securitatea la frontiera externă a Uniunii Europene", se arată într-un comunicat transmis de Poliția de Frontieră Română.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Creștem frumos împreună – Povestea Școlii Românești din Terni
05 sep 2025, 09:29
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
04 sep 2025, 22:48
ParintiSiPitici.ro
Hipertimezie: Cazul extraordinar al unei adolescente care călătorește în detaliu în trecutul ei și în potențialul ei viitor
05 sep 2025, 18:44
Violența domestică nu se oprește cu subvenții. Avem nevoie de legi aplicate și de polițiști care să prevină, nu să constate tragedii
04 sep 2025, 21:55
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!
04 sep 2025, 19:26
Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală
04 sep 2025, 19:59
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar
04 sep 2025, 16:22
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
04 sep 2025, 12:00
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
04 sep 2025, 11:05
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
03 sep 2025, 19:30
Accident cu multiple victime pe DN 1A
03 sep 2025, 18:54
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
03 sep 2025, 18:40
Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani
03 sep 2025, 17:33
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital
03 sep 2025, 16:49
Mai puțin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană. Datele Eurobarometrului PE 2025
03 sep 2025, 11:30
Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat de un spot luminos de pe spațiul verde. Primarul, șocat
02 sep 2025, 23:13
Livratorul din Bangladesh, bătut pe stradă, trimite lunar acasă familiei în jur de 500 de euro. Cum trăiește în București
02 sep 2025, 22:50
Combinatul din România care pune lacătul din 5 septembrie
02 sep 2025, 20:30
Cum a fost bruiat avionul în care se afla von der Leyen. Explicațiile pilotului Osiceanu, după ce sistemele au cedat
02 sep 2025, 21:48
Pedeapsa primită de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. Sentința este definitivă
02 sep 2025, 18:54
Cine este bărbatul care a atacat cu cuțitul în centrul Marsiliei. Gestul, după ce a fost evacuat din hotel pentru neplată
02 sep 2025, 18:23
Ferrari F430 Spider, cu doar 24.959 km la bord, scos la licitație de ANAF - Foto
02 sep 2025, 18:09
Accident grav pe A1: Trei persoane au murit
02 sep 2025, 17:41
Zeci de locuințe evacuate în Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe șosea
02 sep 2025, 17:30
Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave
02 sep 2025, 10:35
MApN: Atac aerian rus, la graniţa cu Ucraina. Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
02 sep 2025, 10:29
Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea
02 sep 2025, 12:19
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
02 sep 2025, 08:35
Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut
01 sep 2025, 23:43
Bombă la conducerea Nestle. Directorul general, dat afară după relația cu o subordonată. Era în companie din 1986
01 sep 2025, 23:24
Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”
01 sep 2025, 22:33
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
01 sep 2025, 16:40
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
01 sep 2025, 16:49
Scandal pe ruta Bruxelles–București: Pasager beat, încătușat pe aeroport și amendat cu 4.000 de lei
01 sep 2025, 15:43
Noua schemă de fraudă care îți poate goli contul. Cum se prezintă atacatorii
01 sep 2025, 15:29
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
01 sep 2025, 12:28
Ministerul Mediului relansează Rabla pentru persoane fizice. Ce buget va avea programul
01 sep 2025, 09:59
Explozie violentă la o fabrică din Sebeş. Patru persoane au fost rănite / Update: Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat
01 sep 2025, 08:27
În culisele campionatului mondial al câinilor: Cum construiește România echipa om-câine pentru marea competiție de Mondioring
31 aug 2025, 11:12
Avertismentul sumbru al climatologilor pentru România: Vom fi iarăși „lanterna roșie” a Europei, dacă nu ne mișcăm rapid
01 sep 2025, 14:03
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
31 aug 2025, 08:49
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
31 aug 2025, 08:14
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
29 aug 2025, 23:15
Cele mai noi știri
acum un minut
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
acum 2 minute
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
acum 16 minute
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
acum 24 de minute
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
acum 27 de minute
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
acum 41 de minute
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
acum 1 ora 5 minute
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
acum 1 ora 12 minute
Un nou caz de tip City Insurance şi Euroins? COTAR avertizează asupra unui asigurator în pericol de faliment
Cele mai citite știri
acum 7 ore 49 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel