€ 5.0879
|
$ 4.4034
|
 
Data actualizării: 12:50 14 Oct 2025 | Data publicării: 12:50 14 Oct 2025

Peste 35.000 de ţigarete și 110 kg de tutun nedeclarate au fost descoperite la Aeroportul Otopeni
Autor: Alexandra Curtache

otopeni-aeroport3_39983300 FOTO: Agerpres
 

Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Otopeni au descoperit peste 35.000 de ţigarete și 110 kilograme de tutun de mestecat nedeclarate, ascunse în bagajele unor pasageri români și străini.

Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Internaţional Bucureşti „Henri Coandă”, în cooperare cu lucrătorii vamali, au descoperit ascunse în bagajele pasagerilor peste 35.000 de ţigarete şi mai mult de 110 kilograme de tutun de mestecat, toate produse accizabile şi nedeclarate organelor vamale.

Descoperirile au avut loc în urma unor controale amănunţite

În perioada 12–13 octombrie, echipe mixte Poliţia de Frontieră - Vamă au desfăşurat controale pe fluxurile de intrare şi ieşire din ţară. În urma verificărilor, au fost depistate cantităţi mari de produse accizabile, ascunse fie în bagajele personale, fie în bagajele de cală ale pasagerilor, depăşind limitele admise pentru uz personal.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Bucureşti 'Henri Coandă', în cooperare cu lucrătorii vamali ai Biroului Vamal Otopeni, au depistat mai multe persoane care au încercat să transporte peste frontieră importante cantităţi de produse accizabile, fără a le declara autorităţilor competente”, se arată în comunicatul IGPF.

Cetăţeni români și indieni, implicați în transportul nedeclarat

Printre cei depistaţi s-au numărat trei cetăţeni români și cinci cetăţeni indieni. Aceștia urmau să călătorească către destinații precum Londra și Liverpool sau soseau în România din Istanbul și Dubai. Controlul amănunțit a fost efectuat de echipele mixte Poliția de Frontieră - Vamă.

Cetățenii indieni dețineau vize pentru angajare sau permise de ședere emise de autoritățile române.

Sancțiuni și măsuri aplicate

Pentru cetățenii români, autoritățile vamale au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 15.000 de lei.

În cazul cetățenilor indieni, produsele accizabile au fost reținute, iar autoritățile române au dispus nepermiterea intrării în țară, aplicarea unei interdicții de 5 ani și anularea vizelor de lungă ședere, conform prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Poliția de Frontieră continuă acțiunile

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) anunță că va continua acțiunile comune pe linia combaterii contrabandei și traficului ilicit cu produse accizabile, pentru a asigura un climat de siguranță și legalitate în punctele de trecere aeroportuare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mai multe ţări sunt dispuse să ajute cu 70 miliarde de dolari la reconstrucţia Gazei
Publicat acum 18 minute
„Educație fără granițe”: Irineu Dărău explică rolul platformele sociale care pot deveni punți între tinerii din diaspora și România
Publicat acum 35 minute
Întâlnire de top la Palatul Victoria: Ilie Bolojan și Milton Dick au discutat despre consolidarea relațiilor româno-australiene
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Lecție de patriotism de la un copil român care trăiește în Viena: Are 11 ani și își ceartă mama dacă vorbește în limba germană / video
Publicat acum 1 ora si 20 minute
„HaiDEEE să reciclăm!” - Campania CNREE în Maramureș, un real succes: 25.000 de kg de DEEE colectate în doar o lună
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 22 ore si 51 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close