Peste 35.000 de ţigarete și 110 kg de tutun nedeclarate au fost descoperite la Aeroportul Otopeni

Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Internaţional Bucureşti „Henri Coandă”, în cooperare cu lucrătorii vamali, au descoperit ascunse în bagajele pasagerilor peste 35.000 de ţigarete şi mai mult de 110 kilograme de tutun de mestecat, toate produse accizabile şi nedeclarate organelor vamale.

Descoperirile au avut loc în urma unor controale amănunţite

În perioada 12–13 octombrie, echipe mixte Poliţia de Frontieră - Vamă au desfăşurat controale pe fluxurile de intrare şi ieşire din ţară. În urma verificărilor, au fost depistate cantităţi mari de produse accizabile, ascunse fie în bagajele personale, fie în bagajele de cală ale pasagerilor, depăşind limitele admise pentru uz personal.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Bucureşti 'Henri Coandă', în cooperare cu lucrătorii vamali ai Biroului Vamal Otopeni, au depistat mai multe persoane care au încercat să transporte peste frontieră importante cantităţi de produse accizabile, fără a le declara autorităţilor competente”, se arată în comunicatul IGPF.

Cetăţeni români și indieni, implicați în transportul nedeclarat

Printre cei depistaţi s-au numărat trei cetăţeni români și cinci cetăţeni indieni. Aceștia urmau să călătorească către destinații precum Londra și Liverpool sau soseau în România din Istanbul și Dubai. Controlul amănunțit a fost efectuat de echipele mixte Poliția de Frontieră - Vamă.

Cetățenii indieni dețineau vize pentru angajare sau permise de ședere emise de autoritățile române.

Sancțiuni și măsuri aplicate

Pentru cetățenii români, autoritățile vamale au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 15.000 de lei.

În cazul cetățenilor indieni, produsele accizabile au fost reținute, iar autoritățile române au dispus nepermiterea intrării în țară, aplicarea unei interdicții de 5 ani și anularea vizelor de lungă ședere, conform prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Poliția de Frontieră continuă acțiunile

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) anunță că va continua acțiunile comune pe linia combaterii contrabandei și traficului ilicit cu produse accizabile, pentru a asigura un climat de siguranță și legalitate în punctele de trecere aeroportuare.