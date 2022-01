Pescarii din Deltă o acuză pe guvernatoarea pusă de USR că nu ține cont de deciziile de la Bruxelles

Reprezentanţii pescarilor s-au întâlnit, la finele anului, cu oficiali ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) şi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la prohibiție.

Proiectul arată lipsa de profesionalism a celor de la ARBDD

'Au modificat între timp propunerea de proiect, în sensul că au eliminat anumite articole care nu se corelau între ele şi pe care ei le-au propus, ceea ce arată încă o dată lipsa de profesionalism din partea celor de la ARBDD. Iar dacă, de exemplu, ei au spus iniţial că activitatea de pescuit la Marea Neagră la scrumbie să se facă doar în perioada 15 decembrie şi 1 martie, au zis că ne mai lasă până pe 15 aprilie. Practic, negociem (studiile ştiinţifice, n.red.)', a declarat, pentru Agerpres, preşedintele asociaţiei Goloviţa, Cătălin Balaban.

Alte nemulţumiri legate de proiectul ordinului de prohibiţie a pescuitului pe anul acesta vizează activitatea pe unele sectoare ale Dunării şi utilizarea setcilor. 'Sperăm ca ARBDD să înţeleagă că toate limitările acestea sunt în defavoarea oamenilor şi că uşor-uşor această activitate tradiţională va dispărea', a mai spus Balaban.

Preşedintele Federaţiei Organizaţiilor de Pescari de la Marea Neagră (FOPMN), judeţul Constanţa, Laurenţiu Mirea, s-a arătat nemulţumit din cauză că înainte de a face publică propunerea ordinului de prohibiţie, autorităţile nu au consultat organizaţiile recunoscute la nivel naţional şi european. 'Noul ordin de prohibiţie prevede ca de la gurile Dunării până la Năvodari, din aprilie până în decembrie, pescarii de la mare nu mai au voie să folosească plasele de scrumbie. (...) Când pe zona de pescuit se opreşte o activitate, statul membru sau Comunitatea Europeană este obligat să vină cu compensaţii materiale pentru a ajuta familiile de pescari. Astăzi, în România, există instituţii care nu se gândesc la latura socială', a afirmat preşedintele FOPMN. ARBDD nu ţine cont de faptul că oficialii de la Bruxelles spun că micul pescar costier trebuie protejat, că nu trebuie să ne pierdem tradiţiile. Noi nu suntem proprietari de vapoare mari, iar acest pescuit tradiţional nu distruge biodiversitatea', a menţionat preşedintele pescarilor din Constanţa.

În loc să dezvoltăm domeniul, îl omorâm cu restricții

La rândul său, preşedintele asociaţiei Grindul Lupilor din satul Sinoe, comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, Eugen Drăgoi, a afirmat că dacă în 2012-2014 asociaţia număra circa 200 de pescari, acum numărul lor a ajuns la circa 30. 'Sunt vreo trei ani de când ARBDD nu a mai eliberat autorizaţii de pescuit pentru societăţi. Fără aceste autorizaţii, noi nu mai putem avea activitate în perioada decembrie-aprilie, când pescuiam la năvoade şi la scrumbie, aşa încât suntem nevoiţi să-i trimitem pe oameni în şomaj, iar an de an numărul pescarilor scade', a mai spus Drăgoi.

Preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării (FOPPDD), Dan Verbina, a menţionat că a transmis deja un memoriu parlamentarilor tulceni cu privire la situaţia pescarilor şi a amintit că politica europeană sprijină micul pescar costier. 'Deşi avem ambarcaţiuni sub 12 metri lungime care în statele europene nu sunt înregistrate în registrul flotei, ci sunt într-un registru special pentru pescuit costier la scară redusă, noi, prin propunerile făcute de ARBDD, restrângem an de an această activitate, cu toate că banii cei mai mulţi pe programarea actuală pe Fondul European de Pescuit sunt pe acest domeniu. Deci, în loc să dezvoltăm domeniul, noi îl omorâm cu restricţii', a declarat preşedintele FOPPDD. Verbina a amintit că de-a lungul timpului ordinul de prohibiţie a inclus tot mai multe restricţii.

E greu să înțeleagă guvernatoarea, fiindcă nu e din Deltă

'Dacă vă uitaţi într-un ordin din 2006 şi unul din 2021, o să aveţi surprize totale, pentru că an de an se impun noi restricţii şi limitări. Pescarii s-au făcut pescari, pentru că asta ştiu să facă. Nu sunt IT-işti, cosmonauţi, jurişti sau economişti. Pe mal, avem rezervaţie integrală, pe mare acum ne fac zone de refacere biologică. Unde să mai pescuim? În aer sau peste limita rezervaţiei. Cu o barcă de 7 metri nu pot să merg acolo, că mă înec. Dar asta e destul de greu să înţeleagă cineva care nu este din Deltă', a precizat preşedintele FOPPDD, Dan Verbina.

Guvernatoarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Atena Groza, a declarat că măsurile propuse vizează protejarea resursei piscicole. 'În proiectul de ordin prezent, pescuitul scrumbiei cu setci este permis între 15 decembrie şi 15 aprilie. Măsura a fost luată pentru protecţia sturionului. În restul anului, este o mare vulnerabilitate pentru puietul de sturion, deoarece se prinde în setcile utilizate la pescuitul scrumbiei. Mai mult, în perioada respectivă, nici nu mai poate fi prinsă scrumbie la Marea Neagră, iar în mod real se prinde puiet de sturion', a menţionat guvernatoarea Rezervaţiei.

Atena Groza a mai spus că a cerut personalului ARBDD să publice pe site-ul instituţiei studiile ştiinţifice în baza cărora s-au făcut propunerile pentru proiectul ordinului de prohibiţie şi a recunoscut că pentru plata compensaţiilor financiare nu există deocamdată soluţii. 'N-am identificat cum pot fi accesate aceste subvenţii, cum pot fi stabilite. Urmează să avem o discuţie şi cu pescarii, să vedem punctul lor de vedere şi sper ca, odată cu Planul de management, să avem soluţii şi pentru această problemă', a mai spus guvernatoarea Atena Groza. Potrivit sursei, Planul de management al Rezervaţiei, realizat în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene, ar urma să fie finalizat la jumătatea acestui an.

