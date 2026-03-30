€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Pericol de explozie pe A3! O autocisternă cu GPL blochează traficul între București și Ploiești
Data actualizării: 12:39 30 Mar 2026 | Data publicării: 12:39 30 Mar 2026

Pericol de explozie pe A3! O autocisternă cu GPL blochează traficul între București și Ploiești
Autor: Alexandra Curtache

Inquam Photos/ George Călin

O autocisternă cu GPL s-a răsturnat pe A3, sens București - Ploiești, blocând circulația între kilometrii 31 și 43, fără victime, cu risc de explozie.

Circulaţia pe autostrada A3 sensul Bucureşti - Ploieşti, la kilometrul 38, în zona localităţii Gruiu din judeţul Ilfov, este blocată, după ce o autocisternă cu GPL a rămas imobilizată pe carosabil, în urma exploziei unei anvelope.

Incidentul s-a produs la kilometrul 38, în zona localității Gruiu

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că incidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul este oprit pentru verificări şi în vederea extragerii autovehiculului, fiind deviată circulaţia între kilometrii 31 şi 43 (nodurile rutiere Snagov - Potigrafu).

Se estimează reluarea traficului pe A3 după ora 12:30.

CNAIR avertizează asupra pericolului de explozie

CNAIR anunţă incidentul și atrage atenţia oamenilor că este pericol de explozie.

„Atenţie! Circulaţie blocată pe ambele sensuri pe autostrada A3, km 37+500. Şoferul unei cisterne cu GPL a pierdut controlul volanului şi a intrat de pe Calea 1 pe Calea 2, s-a răsturnat şi a rupt parapetul median. Pericol de explozie! Circulaţia este deviată pe DN1”, se arată pe pagina de Facebook a CNAIR.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gpl
pericol
autostrada a3
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
