Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze

Mai multe regiuni din Rusia și părți din Ucraina aflate sub control rusesc raportează lipsuri de benzină după ce Ucraina a intensificat luna aceasta atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol, pe fondul unei creșteri sezoniere a cererii de combustibil, scrie Reuters.

Rusia a impus o interdicție la exportul de benzină pentru producătorii de petrol pe 28 iulie, încercând să prevină lipsurile într-o perioadă de vârf a cererii cauzată de călătoriile de vară și de recoltarea cerealelor. Însă unii participanți din piață au declarat că măsura nu va fi suficientă pentru a evita o criză de combustibil. Problema este agravată de blocajele logistice, stocurile interne reduse și lucrările de reparație la rafinării, au adăugat aceștia.

De la începutul lunii august, Ucraina a vizat mai multe rafinării, inclusiv pe cele din Novokuibyshevsk, Syzran, Riazan și Volgograd, ca răspuns la atacurile cu rachete și drone ale Moscovei.

Autoritățile ruse dau vina pe turiști

În regiunea rusă Primorie, din extremul orient, presa locală a relatat cozi ce se întindeau pe kilometri, în timp ce șoferii așteptau să alimenteze cu benzină. Autoritățile au dat vina pe afluxul de turiști.

Compania petrolieră NNK a declarat că multe dintre cisternele sale de benzină din regiune au rămas blocate în ambuteiaje timp de trei până la șase ore din cauza lucrărilor de reparații la drumuri, potrivit presei locale.

Evgheni Balițki, guvernatorul regiunii Zaporojie, numit de Moscova – aflată în mare parte sub control rusesc – a afirmat joi că vânzările de benzină cu amănuntul din mai multe zone întâmpină probleme din cauza cererii maxime și a lucrărilor de întreținere la rafinării.

„În regiunea Zaporojie, lipsa de combustibil este complicată suplimentar de problemele logistice și de amenințarea atacurilor inamice asupra trenurilor cu combustibil”, a spus el.

Serghei Aksionov, liderul Crimeei – anexată de Rusia din Ucraina în 2014 – a recunoscut, de asemenea, probleme cu combustibilul într-un interviu acordat săptămâna aceasta unui post TV local.

„Aceasta este o situație care ar putea dura încă până la o lună”, a spus el, adăugând că problema nu va fi pe deplin rezolvată până la încheierea conflictului.

