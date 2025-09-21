Penuria de personal din spitale afectează activitatea zilnică a medicilor. De ce nu caută nimeni aceste posturi / video

Dr. Bogdan Andreescu, chirurg la Spitalul Clinic Colentina din București, a vorbit despre birocrația tot mai crescută din sistemul medical. Potrivit acestuia, spre deosebire de Occident, unde există personal auxiliar suficient pentru a sprijini medicii, în sistemul medical din România există o penurie de registratori, iar motivele au legătură cu salariile mici și lipsa recunoașterii profesionale.

„Referitor la patul bolnavului, ce pot eu să vă spun, de la firul ierbii, este că sunt din ce în ce mai multe reglementări și parte de birocrație care se implementează pur și simplu și, în scurt timp, cred că nu mai avem timp să ne mai facem treaba. O foaie de observație, pe care o completezi cum trebuie, durează o oră și jumătate. E enorm.

În Occident există foarte multă resursă umană care este complementară medicului. Sunt registratori, sunt tot felul de administratori de sistem care fac o grămadă de lucruri, care fac toată treaba, identifică pacientul și îi completează fișa. Dacă vă uitați într-o foaie de observație, sunt o grămadă de date pe care le completezi de nu știu câte ori, în aceeași foaie, și care îți iau din timp.

E o penurie de registratori în sistem pentru că salariile sunt foarte mici, că nu e recunoscut statul lor, nu e nici doctor, nici asistent, nici în domeniul administrativ”, a spus dr. Bogdan Andreescu.

De ce are nevoie România

Dr. Bogdan Andreescu a subliniat că datele pacienților ar trebui să fie deja înregistrate și disponibile în foaia de observație, pentru a evita refacerea constantă a anamnezei și a eficientiza activitatea medicală.

„Apropo de datele pacienților, ele sunt deja cunoscute, istoricul lui ar trebui să se implementeze direct în foaie pentru că el e un pacient cunoscut. Mai ales pacienții cronici, mai ales pacienții în vârstă, ar putea să aibă toate aceste date stocate și să le ai la dispoziție imediat implementate acolo, nu să reiei de fiecare dată această anamneză”, a spus dr. Bogdan Andreescu.

Rezidentul nu trebuie să facă munca unui registrator

Dr. Bogdan Andreescu a explicat că rezidenții nu ar trebui să preia sarcinile registratorilor, deoarece acest lucru le afectează pregătirea profesională.

„Nu pot să facă rezidenții aceste foi?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Aici e o problemă. Chiar au fost niște replici din astea de la nivelul managerului: „Dacă nu aveți registrator, să facă rezidenții”. Nu! Rezidentul trebuie să facă ce trebuie să facă un rezident, nu trebuie să facă ce face un registrator.

Dacă rezidentul face ce face registratorul, el are o mare lipsă la noțiunile de rezident. E foarte clar. Nu mai trebuie să ne furăm căciula, că nu merge”, a spus dr. Bogdan Andreescu la DC News și DC Medical.

Video: