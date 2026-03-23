Data actualizării: 19:01 23 Mar 2026 | Data publicării: 17:51 23 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

În ediția de luni, 23 martie, a emisiunii Departe de România aflăm cele mai noi schimbări legislative în domeniul pensiilor din Italia.

Ionela Mihaela Dumitru, consultant fiscal și pensii România și Italia, ne oferă detalii despre pensiile românilor care lucrează sau au lucrat în Italia, dar și despre condițiile de muncă și salariile îngrijitoarelor.

Nu rata o ediție plină de informații utile.

Departe de România, o emisiune cu și despre românii din diaspora

Emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct al site-ului ȘtiriDiaspora, este o emisiune cu și despre românii din afara granițelor țării. În fiecare ediție descoperim povești interesante ale românilor stabiliți în străinătate sau reveniți acasă, vorbim despre aspecte din viața de zi cu zi, probleme de integrare, provocări, dar și despre bucurii și împliniri. Totodată, vom încerca să aflăm ce mai înseamnă România pentru românii din diaspora: "acasă" sau doar țara de origine.
Pe lângă poveștile românilor stabiliți în afara granițelor, în cadrul emisiunii sunt uneori invitați și oficiali ai statului sau lideri politici care ne oferă informații relevante pentru cei din diaspora. 

Emisiunea "Departe de România" se difuzează pe site-ul ȘtiriDiaspora, canalele de Youtube și paginile de Facebook DC News TV, ȘtiriDiaspora și DC News.

