Comisia Europeană a transmis ieri, 15 februarie 2023, că pensiile militare sunt pensii speciale. Ca urmare a acestui fapt, Executivul european ar putea bloca a treia tranșă din banii din PNRR-ul României dacă problema nu va fi rezolvată.

Generalul (r) Cristian Barbu a fost invitat la Interviurile DC News, acolo unde a explicat de ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale:

„Eu voi spune ceea ce cred, fără perdea, mai ales că nu am ieșit de foarte mult timp din sistem, am condus o instituție care a avut oameni care s-au pensionat și am fost implicat. Orice astfel de manevră de ordin social, financiar sau de moral asupra militarilor este o manevră care nu duce la îmbunătățirea serviciului militar și a capacității de luptă. Trebuie să fim clari în acest sens.

Oamenii aceia, oricât și-ar dori ei să fie atașați de Armata României, sunt demoralizați, își pierd impulsul de a face ceva, plus că au familii, au copii. Sigur că, atunci, omul ia măsura aceasta a ieșirii la pensie un pic fortuit.

Societatea noastră, care e una nu neapărat foarte matură, poate că nu a găsit soluția cea mai bună cu privire la aceste pensii, dar cred că trebuie rezolvată chestiunea aceasta. Indiferent cum punem problema, politicienii se vor folosi de ea întotdeauna. Trebuie făcută o modelare și o propunere conștiincioasă“, a spus generalul.

Propunerea generalului Cristian Barbu

„Cum văd eu lucrurile: Militarul a contribuit până în ziua de azi la bugetul de stat, nu la bugetul asigurărilor sociale? Răspunsul este 'Da!' Atunci, vreau ca prima poziție a Statului Român să fie următoarea: Arată-mi echivalentul pe care bugetul de stat l-a primit din partea militarilor ca și contribuție. Nu vreau să mi-l transferi la partea socială, deși ar trebui. Fă-mi calculul acesta și spune că bugetul de stat are de dat bugetului asigurărilor sociale suma de x lei.

Nu militarul trebuie să suporte anumite consecințe. A fost o lege a unui stat pe care eu l-am apărat și poate că a făcut și el unele erori. Poate că a ales un model care nu corespunde României, etc. Ok, tragem linie și hai să facem o regularizare. Unde? Păi acolo unde s-a produs legea, la sursă. Care este sursa? De exemplu, domnul Barbu a lucrat în armată 30 de ani. Primii 10 ani a avut o contribuție la bugetul asigurărilor sociale după o lege? A avut! Următorii 20 de ani a mai avut o contribuție la bugetul asigurărilor sociale? Nu, a avut o contribuție la bugetul de stat. Foarte bine, cât e? Aflu că a fost, de exemplu, 1.000 de lei. Bugetul de stat are de dat bugetului asigurărilor sociale 1.000 de lei. Așa am reglat pensia.

Al doilea aspect legat de viitorul pensionarilor este acela cu timpul de pensionare și cu ce drepturi vor fi luate în calcul pentru pensii. Aici, sigur, e o altă discuție“, a concluzionat generalul (r) Cristian Barbu.

