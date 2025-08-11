Patru reactoare nucleare din Franța, oprite din cauza unei invazii masive de meduze

O invazie masivă de meduze a paralizat temporar centrala nucleară de la Gravelines, din nordul Franței. Patru dintre cele șase reactoare ale instalației (unitățile 2, 3, 4 și 6) au fost oprite automat în cursul nopții de duminică spre luni, după ce stațiile de pompare a apei de răcire au fost blocate de roiuri „masive” de meduze, a anunțat compania de operare EDF, citată de Reuters.

„Oprirea automată nu a avut consecințe asupra siguranței instalațiilor, a personalului sau a mediului”, a precizat EDF pe site-ul oficial. Celelalte două unități, 1 și 5, sunt deja scoase din funcțiune pentru lucrări de întreținere, ceea ce înseamnă că întreaga centrală a fost oprită temporar.

Potrivit EDF, reactoarele 2, 3 și 4 s-au oprit chiar înainte de miezul nopții, când tamburii de filtrare ai pompelor de răcire s-au umplut de meduze, iar reactorul 6 a fost deconectat câteva ore mai târziu. Surse apropiate companiei au declarat că nu există avarii la instalații, însă filtrele trebuie curățate înainte de repornirea reactoarelor, ceea ce ar putea permite reluarea rapidă a producției.

Fenomenul este pus, cel mai probabil, pe seama creșterii temperaturii apei în contextul încălzirii globale. „Meduzele se reproduc mai repede atunci când apa este mai caldă și, deoarece zone precum Marea Nordului se încălzesc, fereastra de reproducere devine din ce în ce mai largă”, a explicat Derek Wright, consultant în biologie marină în cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite. El a adăugat că meduzele se pot atașa de nave, fiind transportate în diverse regiuni ale globului prin sistemele de balast.

În Marea Nordului a fost identificată, pentru prima dată în 2020, o specie invazivă – meduza lunară asiatică, originară din nord-vestul Pacificului. Aceasta preferă apele calme și bogate în plancton, precum porturile și canalele, și a mai provocat incidente similare în porturi și la centrale nucleare din China, Japonia și India.

Centrala nucleară de la Gravelines este una dintre cele mai mari din Franța, fiecare dintre cele șase reactoare producând câte 900 de megawați, pentru un total de 5,4 gigawați. Instalația este răcită printr-un canal conectat la Marea Nordului, iar în ultimii ani plajele din zonă, situate între Dunkerque și Calais, au înregistrat o creștere a numărului de meduze, pe fondul încălzirii apelor și al apariției speciilor invazive.

Meduzele implicate în acest incident nu sunt considerate periculoase. Cu toate acestea, invazia a scos din funcțiune temporar întreaga centrală, aflată în apropierea unor plaje cunoscute și pentru încercările frecvente ale migranților de a traversa Canalul Mânecii spre Marea Britanie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News