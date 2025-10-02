€ 5.0820
Data publicării: 09:28 02 Oct 2025

Pașapoartele cu genul „X” pot crea probleme la intrarea în SUA, avertizează guvernul canadian
Autor: Elena Aurel

pasaport calatorie Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com
 

Guvernul canadian a emis un avertisment de călătorie prin care îşi avertizează cetăţenii care deţin paşapoarte cu genul "X" că s-ar putea confrunta cu dificultăţi la intrarea în SUA, relatează AFP.

Canada a autorizat persoanele non-binare sau transgender să treacă genul "X" pe paşapoartele lor din 2019.

"Deşi guvernul Canadei emite paşapoarte pentru persoane care se identifică cu genul 'X', nu poate garanta intrarea sau tranzitarea dumneavoastră prin alte ţări", a explicat Ministerul canadian de Externe într-un avertisment pentru canadienii care călătoresc în Statele Unite.

"Vă puteţi confrunta cu restricţii de intrare în ţările care nu recunosc identitatea de gen 'X'", se arată în avertismentul emis luni.

De la revenirea sa la putere, preşedintele american Donald Trump a înăsprit politicile privind drepturile persoanelor non-binare şi trans în Statele Unite. La învestirea sa, el a proclamat că există doar "două sexe, masculin şi feminin" şi un singur "adevăr biologic".

Departamentul de Stat al SUA a încetat imediat emiterea de paşapoarte cu genul "X", în conformitate cu acest ordin executiv. Această decizie a fost anulată de o curte de apel la începutul lunii septembrie.

Canada a emis aproximativ 3.400 de paşapoarte cu genul "X" între 2019 şi 2024, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
statele unite ale americii
donald trump
pasapoarte
