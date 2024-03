Partizanii din Legiunea „Libertate pentru Rusia“ anunță noi cuceriri pe teritoriul rus: Alegerile prezidențiale nu vor mai avea loc aici / video

Legiunea „Libertate pentru Rusia”, compusă din cetățeni ruși care sprijină armata ucraineană, a raportat astăzi că distrus două șenilate BMD-2 la Belgorod, Rusia folosind drone fabricate din Ucraina.

De asemenea, combatanții au anunțat că armata rusă nu se aștepta la o astfel de descoperire.

Oleksiy Baranovsky, voluntar al Legiunii „Libertate pentru Rusia”, a zis că sarcina principală a luptătorilor acum este să avanseze adânc în interiorul Federației Ruse. Legiunea a mai precizat totodată că alegerile prezidențiale nu vor avea loc în anumite părți ale regiunilor Kursk și Belgorod.

The Russian army clearly did not expect a breakthrough in this area: Oleksiy Baranovsky, a volunteer of the "Freedom of Russia" legion, says that the main task of the fighters now is to advance deep into the country.



The LSR also declares that presidential elections will not…

The Freedom of Russia Legion reports two enemy APCs destroyed.



Kursk, be ready! The Kursk People's Republic will be free! You are being liberated! Don't be a coward, Russian, help resist Putin's regime.

Thought this was a one-day event? This is just the beginning.



Thought this was a one-day event? This is just the beginning. ????️ pic.twitter.com/dcly6r1OKQ — Bandera Fella *-^ (@banderafella) March 13, 2024

Potrivit imaginilor neverificate apărute astăzi pe rețeaua de socializare X, armata rusă a încercat de dimineață să respingă atacul Legiunii „Libertate pentru Rusia”, însă contraatacul a fost zădărnicit.

Într-o declarație comună, Legiunea „Libertate pentru Rusia” și alte forțe armate ruse de opoziție au solicitat civililor din Belgorod și Kursk să evacueze orașele, deoarece vor avea loc mai multe atacuri asupra unităților militare din interiorul orașelor.

„Ne adresăm concetățenilor noștri: rezidenți ai orașului Belgorod, oficiali ai administrației Belgorod și tuturor celor care ne ascultă. Ucigașii lui Putin lansează lovituri masive asupra orașelor pașnice ucrainene, poziționându-și forțele în apropierea caselor voastre, școlilor copiilor voștri și instituțiilor de stat. În fiecare zi, zeci de oameni nevinovați (majoritatea femei și copii) mor din cauza bombardamentelor venite din Belgorod. Bombardarea Ucrainei de pe teritoriul Belgorod trebuie să înceteze!“, au transmis partizanii.

Ei au adăugat că sunt nevoiți să deschidă focul asupra pozițiilor ruse din aceste două regiuni.

Precizăm că, potrivit unor postări de pe X, în Rusia se evidențiază un nou grup de partizani care au denumirea de Legiunea „Navalnîi“. Detaliile cu privire la acest grup sunt încă puține.

Într-un presupus mesaj al grupului, se precizează următoarele

„În Rusia asistăm la o parodie a democrației, în care vocile neînfricate care pledează împotriva tiraniei sunt înăbușite de lipsa de milă a regimului. Eroi precum Nemțov și Navalnîi, care visau să elibereze Rusia de opresiune, s-au confruntat cu consecința supremă. Ceea ce rămâne este un spectacol mascat în alegeri, o profundă lipsă de respect față de sângele vărsat pentru cauza libertății.

Legiunea lui Navalnîi se ridică, un far în cea mai întunecată oră a Rusiei“, se precizează în mesaj.

⚡️The "Freedom of Russia" Legion showed how this morning it fought off the ????????Russian military, who tried to enter from the rear somewhere on the territory of the Russian Federation pic.twitter.com/lNHrPx2gp3 — ????????Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 13, 2024

