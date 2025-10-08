Parteneriat: Family Market Tomești, o investiție de 28 de milioane de euro, va integra primul hipermarket Kaufland din rețeaua IULIUS

Cu o investiție de 28 de milioane de euro, întregul proiect va avea o suprafață închiriabilă generoasă, de aproximativ 16.000 mp, și va urma formatul celorlalte două dezvoltări Family Market, din Miroslava și Bucium, care integrează hipermarket, servicii, spații verzi și zone de recreere.

Hipermarketul Kaufland, cu o suprafață de peste 4.000 mp, va fi magazinul ancoră al proiectului și va pune la dispoziția clienților o gamă variată de produse alimentare și nealimentare, alături de servicii moderne pentru cumpărături rapide și ușor accesibile. În acest fel, proiectul răspunde nevoilor comunităților în expansiune din zona metropolitană a Iașului, unde accesibilitatea și eficientizarea timpului devin tot mai importante.

„Parteneriatul cu Kaufland este o premieră pentru rețeaua de retail a companiei IULIUS și marchează începutul unei colaborări motivate de un obiectiv comun: acela de a aduce mai aproape de comunitate un format modern, cu produse variate, relevante și accesibile, care se pliază pe necesitățile zilnice ale clienților. Kaufland este un retailer apreciat pentru calitatea produselor sale, pentru oferta variată și pentru integrarea brandurilor autohtone și ne bucurăm că, împreună, le vom putea oferi locuitorilor din Tomești produsele și serviciile pe care și le doresc, la care vor avea acces mult mai ușor”, a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

„Parteneriatul cu Family Market confirmă deschiderea noastră către concepte noi de expansiune, inclusiv spații operate în regim de chirie. Într-un context urban dinamic și cu terenuri limitate, aceste formate ne permit să ne extindem mai rapid, să ne adaptăm la specificul local și să fim mai aproape de comunități. Prin acest model integrat într-un centru comercial, le oferim clienților o experiență completă de cumpărături, aproape de casă, și arătăm flexibilitatea cu care răspundem așteptărilor lor reale”, a declarat Andreea Cioromela, Deputy CEO & Real Estate Executive Board Member, Kaufland România și Republica Moldova.

Clienții hipermarketului Kaufland din Family Market Tomești se vor bucura de o gamă completă de produse alimentare și nealimentare - de la legume și fructe proaspete, lactate, produse de brutărie și dulciuri, până la articole de drogherie, bricolaj, papetărie, textile și multe altele. Oferta va fi completată de mărcile proprii Kaufland și de sortimente proaspete, sezoniere, gândite să răspundă nevoilor fiecărei familii, la prețuri accesibile.

Family Market Tomești se află în etapa de obținere a autorizației de construire și va include un mix personalizat de facilități și servicii, ce răspunde așteptărilor comunității din zona metropolitană a Iașului, aflată în plină dezvoltare. Investiția de aproximativ 28 milioane de euro, realizată de compania IULIUS, va integra magazine fashion, articole sport și home&deco, pet-shop, farmacie, servicii medicale, coafor & barber shop, restaurante, florărie, băcănie, carmangerie, articole de grădină etc. Marcă a proiectelor IULIUS, Family Market Tomești va integra și spații verzi, amenajate pe o suprafață de circa 10.000 mp, cu arbori maturi, gazon și plante decorative, dar și facilități pentru recreere și activități în aer liber. La fel ca celelalte două astfel de proiecte, conceptul din Tomești este centrat pe familii, astfel că va include și un spațiu de joacă pentru copii și o sală de fitness. De asemenea, vor fi create peste 450 de locuri de parcare, noi conexiuni şi accese pietonale, prin investiţii de remodelare a infrastructurii din zonă. Termenul estimat de finalizare a proiectului este ultimul trimestru din 2026.

Pentru că ideile cele mai bune vin din comunitate, sugestii privind serviciile și facilitățile pe care locuitorii din zonă și le doresc aproape de casă pot fi transmise prin formularul accesibil pe platforma www.family-market.ro. De asemenea, antreprenorii și producătorii care doresc mai multe informații despre oportunitățile generate de Family Market Tomești pot intra în contact cu echipa de dezvoltare pe email [email protected] sau la telefon 0728 856 482 ori 0232 208 812.

Despre Family Market

Sub conceptul Family Market sunt dezvoltate două proiecte de retail de proximitate, în județul Iași, ambele presupunând o investiție totală de peste 24 milioane de euro. Proiectele inaugurate în 2022 au suprafețe închiriabile de retail de 5.400 mp (Bucium) şi 7.000 mp (Miroslava), adresându-se unui areal cu 30.000 – 40.000 de locuitori și având la bază relevanța mixului de shopping, accesibilitatea și eficientizarea timpului. Mixul propus include un supermarket, brandul fashion Sinsay, dm drogerie markt, Dr. Max, McDonald's Drive Thru (Family Market Bucium), Stay Fit Gym (Family Market Miroslava) și o serie de antreprenori și producători locali și naționali, selectați în funcție de așteptările exprimate de comunitățile în mijlocul cărora s-au dezvoltat proiectele.

Proiectele includ spații verzi, cu arbori maturi și plante decorative, ce contribuie la reducerea amprentei de carbon. În același timp, sunt ușor de accesat, atât pe jos, cât și cu bicicleta sau mașina, datorită soluțiilor de mobilitate implementate, având amenajate spații de parcare pentru autoturisme, pentru biciclete, precum și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Din 2023, cele două proiecte Family Market – Bucium și Miroslava - sunt operate într-un parteneriat joint venture 50-50 de IULIUS și grupul de investiții româno – american W&E Assets.

Despre Kaufland

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.600 de magazine în 8 țări, peste 157.000 de angajați și o rețea de peste 190 de magazine în România. În 2024, Kaufland România a primit pentru a șasea oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.

Kaufland angajează la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe www.cariere.kaufland.ro - unde este disponibilă lista posturilor vacante, la numărul de telefon 021.9132 sau la biroul de informații din oricare magazin Kaufland.