€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:54 27 Sep 2025 | Data publicării: 09:49 27 Sep 2025

Parlamentare 2025: Scenariu de tip steag fals în R. Moldova. Tineri instruiți în Serbia ca să provoace haos
Autor: Roxana Neagu

Vot Republica Moldova Foto: Agerpres
 

Informațiile din Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare de duminică, anunță haos în țară, inclusiv pe scenariul românesc.

În 28 septembrie, vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Urmează să fie aleși 101 deputați. Scrutinul va fi valabil dacă cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale se vor prezenta la vot. Vor intra, în noul Parlament, partidele care obțin peste 5% din voturi, blocurile electorale care obțin peste 7% și independenții care obțin 2%.

În presa din Republica Moldova umblă deja zvonuri și scenarii despre implicarea Kremlinului în haosul ce ar urma să acapareze străzile de peste Prut, duminică. Se pare că Federația Rusă ar încerca să provoace proteste violente pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la Putere, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Agenții serviciilor ruse ar fi antrenat cetățeni moldoveni, inclusiv în Serbia, pentru a organiza provocări și a transforma eventualele proteste în acțiuni violente. Evaluarea ISW vine ca un avertisment pentru un posibil eveniment cu impact major, arată deschide.md

De altfel, în 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat NATO că plănuiește să invadeze R. Moldova, pentru a stimula frica. În plus, Rusia va continua probabil să lanseze falsuri despre un exercițiu care va avea loc în România (Dacian Fall) pentru a pretinde că NATO se pregătește să invadeze R. Moldova în 30 noiembrie.

Autoritățile din Moldova remarcă un grup de cetățeni moldoveni, tineri, care au călătorit sistematic în Serbia pentru a primi instruire de la străini specializați în măsuri de provocare și destabilizare, inclusiv instruire despre cum să evite arestarea și cum să folosească arme de foc. Un fugar - Ilan Șor - este suspectat că a finanțat operațiunea cu fonduri din Rusia. 

Se vorbește inclusiv despre scenarii de tip steag fals. Rusia ar urma să dea vina pe Republica Moldova sau pe Occident pentru atacuri sub steag fals împotriva Transnistriei. 

În 29 septembrie, oamenii sunt chemați la proteste. Sunt acuzații că Maia Sandu s-ar pregăti de un scenariu românesc prin care să anuleze alegerile dacă PAS pierde. Afirmațiile sunt de natură să delegitimeze guvernul. Protestele ar putea fi unealtă în mâna Kremlinului pentru a încerca să o înlăture de la putere pe Maia Sandu, urmând a fi prezentate ca un răspuns spontan al cetățenilor.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

moldova
alegeri
parlamentare
proteste
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 47 minute
Ministrul Sănătăţii merge la Spitalul "Sf. Maria" din Iași, după moartea celor 6 copii
Publicat acum 48 minute
Ninge în România: prognoza meteo actualizată. Când și unde vor fi lapoviță și ninsoare
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alegeri parlamentare R. Moldova. Tot ce trebuie să știi: Unde se votează, cum, acte necesare și lista candidaților
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Tragedie pe DN 1 la Bănești: Pieton lovit mortal. Ar fi fost întins pe carosabil
Publicat acum 1 ora si 35 minute
140 de miliarde de euro blocate. UE pregătește izolarea lui Orban pentru a putea da Kievului banii rușilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat acum 18 ore si 26 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
Publicat acum 12 ore si 51 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close