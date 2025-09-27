În 28 septembrie, vor avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova. Urmează să fie aleși 101 deputați. Scrutinul va fi valabil dacă cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale se vor prezenta la vot. Vor intra, în noul Parlament, partidele care obțin peste 5% din voturi, blocurile electorale care obțin peste 7% și independenții care obțin 2%.

În presa din Republica Moldova umblă deja zvonuri și scenarii despre implicarea Kremlinului în haosul ce ar urma să acapareze străzile de peste Prut, duminică. Se pare că Federația Rusă ar încerca să provoace proteste violente pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la Putere, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Agenții serviciilor ruse ar fi antrenat cetățeni moldoveni, inclusiv în Serbia, pentru a organiza provocări și a transforma eventualele proteste în acțiuni violente. Evaluarea ISW vine ca un avertisment pentru un posibil eveniment cu impact major, arată deschide.md.

De altfel, în 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat NATO că plănuiește să invadeze R. Moldova, pentru a stimula frica. În plus, Rusia va continua probabil să lanseze falsuri despre un exercițiu care va avea loc în România (Dacian Fall) pentru a pretinde că NATO se pregătește să invadeze R. Moldova în 30 noiembrie.

Autoritățile din Moldova remarcă un grup de cetățeni moldoveni, tineri, care au călătorit sistematic în Serbia pentru a primi instruire de la străini specializați în măsuri de provocare și destabilizare, inclusiv instruire despre cum să evite arestarea și cum să folosească arme de foc. Un fugar - Ilan Șor - este suspectat că a finanțat operațiunea cu fonduri din Rusia.

Se vorbește inclusiv despre scenarii de tip steag fals. Rusia ar urma să dea vina pe Republica Moldova sau pe Occident pentru atacuri sub steag fals împotriva Transnistriei.

În 29 septembrie, oamenii sunt chemați la proteste. Sunt acuzații că Maia Sandu s-ar pregăti de un scenariu românesc prin care să anuleze alegerile dacă PAS pierde. Afirmațiile sunt de natură să delegitimeze guvernul. Protestele ar putea fi unealtă în mâna Kremlinului pentru a încerca să o înlăture de la putere pe Maia Sandu, urmând a fi prezentate ca un răspuns spontan al cetățenilor.