Am vizitat Herăstrăul în dimineața zilei de 27 aprilie 2022 și am încercat să surprind starea actuală a parcului din Nordul Capitalei. Am dat de trepte distruse, asfalt crăpat, gunoaie aruncate în iarbă și în apă, mingi de fotbal plutitoare, să nu mai vorbim despre pasajul dinspre Kiseleff, un adevărat focar de infecție.

Puteți viziona imaginile filmate astăzi pentru a vă convinge.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News