Parchetul lui Kovesi, ANCHETĂ în România. Percheziții la cererea EPPO în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu

Autorităţile române au efectuat zece percheziţii joi în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la solicitarea Biroului procurorului public european (EPPO, Parchetul European), în cadrul unei anchete privind presupuse fraude cu fonduri europene de peste 3 milioane de euro, cu legături în Cipru, Portugalia şi Spania, indică un comunicat al EPPO, conform Agerpres.



În acest caz, se bănuieşte că beneficiarul unui proiect finanţat cu fonduri europene a obţinut ilegal suma de 3.073.646,35 euro (14.440.459,60 lei, fonduri nerambursabile), în perioada septembrie 2018 - ianuarie 2020, ca urmare a folosirii de documente false şi declaraţii inexacte.

De ce este acuzat beneficiarul celor 3 milioane de euro



După obţinerea incorectă a fondurilor, beneficiarul este suspectat că le-a transferat pentru a le masca originea ilicită şi a ascunde astfel frauda. Schema de fraudare are un caracter transfrontalier întrucât beneficiarul a utilizat, prin intermediari, companii cu sediile în Spania, Portugalia şi Cipru.



În urma efectuării percheziţiilor, şase persoane vor fi conduse la biroul EPPO de la Bucureşti pentru a li se prezenta acuzaţiile şi a fi audiate. În prezent, EPPO este în curs de identificare a banilor, bunurilor şi activelor care vor fi îngheţate la valoarea pagubelor.



Procurorul european delegat din România a beneficiat de sprijin din partea procurorilor europeni delegaţi din Spania, Portugalia şi Cipru, care au efectuat investigaţii în jurisdicţiile lor în cadrul mecanismului de cooperare furnizat de regulamentul EPPO.

Rolul EPPO, Parchetul european condus de Kovesi



EPPO, la care participă 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi corupţia sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro.



Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-şef european, funcţie deţinută în prezent de procurorul român Laura Codruţa Kovesi. Fiecare ţară participantă are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care conduc investigaţii în ţara lor.



Patru state membre ale UE - Polonia, Suedia, Ungaria şi Irlanda - au ales să nu participe la EPPO, iar Danemarca are un opt-out de la spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News