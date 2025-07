Paradox fiscal, semnalat de Florin Barbu: Statul va cheltui mai mult, în loc să economisească, dacă va crește TVA la inputuri

România se confruntă cu numeroase provocări economice, iar guvernul încearcă să stabilizeze situația prin măsuri de austeritate și creșteri de TVA. Totuși, problemele fundamentale rămân nerezolvate, iar unele mecanisme fiscale actuale, precum taxarea inversă în sectorul agricol, ar putea adăuga complexitate și dificultăți suplimentare.

Florin Barbu a explicat la DC NEWS că în cazul agriculturii, în sectorul vegetal, statul român rambursează TVA-ul către fermieri, ceea ce înseamnă costuri mai mari dacă se decide creșterea TVA pentru inputuri și servicii agricole de la 9 la 11%. Statul ar ajunge de fapt să facă cheltuieli mai mari, nu să economisească.

"Taxarea inversă o puteți explica pentru noi și privitorii noștri?"

Florin Barbu: „S-au pus în cadrul coaliției mai multe măsuri. Încă se discută. Știm că nici dumneavoastră, ca presă, nici eu, ca ministru al Agriculturii, nu avem informațiile clare 100% ale realității domeniului. Și m-am întrebat: ‘Mă, ce probleme ai dacă eu cresc TVA-ul la inputuri? La studiul de impact pe agricultură?’“

Bogdan Chirieac: „Așa este!“

Florin Barbu: „Adică punctual ce înseamnă pentru tine dacă eu mă duc la Ministerul Agriculturii și iau decizii. Eu vreau să le transmit ceva și să vă spun un lucru esențial pe care acești economiști, care spun că realizează aceste acte normative, trebuie să-l audă. Dacă ai crescut TVA-ul în agricultură, că vorbim de inputuri, că vorbim de motorină, că vorbim de toate aceste lucruri, agricultura din România în sectorul vegetal are taxare inversă. Atunci când ai taxare inversă la cereale, statul român rambursează acel TVA. Adică tu faci o cheltuială mai mare. În agricultură, vegetalul nu plătește.“

Bogdan Chirieac: „Taxarea inversă o puteți explica pentru noi și privitorii noștri? Adică, eu sunt fermierul și am 10 tone de grâu de vânzare. Tona de grâu, în mod normal, trebuie să o vând unei alte societăți“

Florin Barbu: „O vindeți unei alte societăți fără TVA.“

Bogdan Chirieac: „Trebuie să o vând cu TVA.“

Florin Barbu: „Nu. O vindeți fără TVA. Așa e în România momentan. Mai departe vă explic altfel: dumneavoastră sunteți o societate care prestați servicii pentru vegetalul din România. Aveți 1000 de hectare. Costurile dumneavoastră cu reparația mașinilor, cu motorina, cu toate celelalte servicii pentru a funcționa societatea, să produceți cereale în România, sunt cu TVA. Atunci când recoltezi și ai făcut o producție de cereale, dumneavoastră vindeți, de la Chirieac către Barbu, cerealele cu taxare inversă, adică fără TVA. Atunci statul român, pentru că dumneavoastră ați plătit pe utilități și pe reparații TVA, trebuie să-l dea înapoi. Bugetul de stat trebuie să facă rambursare de TVA. Între deductibil și colectat apare că am mai mult de dedus TVA-ul de la bugetul statului. Deci, practic, dacă vă vine să credeți, eu dacă cresc TVA-ul, eu, ca stat, trebuie să rambursez mai mult TVA, să dau mai mult TVA. Adică, sunt niște lucruri logice, economice și fiscale, iar statul...“

Bogdan Chirieac: Iar statul n-are bani...

Bogdan Chirieac: „Iar statul n-are bani...“

Florin Barbu: „Exact. Statul n-are bani.“

Bogdan Chirieac: „Deci, am înțeles exact ce spuneți acum. În loc să iau TVA-ul de la dumneavoastră, altă societate comercială, vă dau grâul fără TVA, dar statul trebuie să-mi ramburseze mie TVA, fiindcă eu am cheltuit bani.“

Florin Barbu: „Da! Pe toate serviciile pe care eu le-am cheltuit.“

Bogdan Chirieac: „Și statul n-are să-mi dea banii!“

Florin Barbu: „Da. Nu are să-ți dea banii, dar până la urmă trebuie să ți-i dea. Se face o reglare la o lună, la două luni, la trei luni, în funcție de TVA și de capacitatea societății financiare. Unele pot fi rambursate direct până într-o anumită sumă, că nu intră pe eșantionul de control la Ministerul de Finanțe. La altele se face această rambursare cu control ulterior. Într-un final, statul român, atunci când tu crești TVA-ul la aceste inputuri, semințe și altele, deja are o cheltuială în plus. Trebuie să ramburseze mai mult TVA fermierilor decât era înainte. Aceasta este gândirea fiscală la noi în momentul de față.“

Bogdan Chirieac: „Există o valoare estimată a acestor produse agricole care să ne spună cât a fost anul trecut? Întreb ca să ne dăm seama cam câți bani trebuie să ramburseze în plus statul.“

Florin Barbu: „Statul rambursează undeva la 1,2 miliarde de lei TVA pe serviciile prestate. Acum, cu creșterea TVA-ului, probabil că va crește mai mult rambursarea.“

