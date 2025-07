Țara noastră a câștigat bani ajutând Ucraina. Ministrul Agriculturii: România a fost un pic inteligentă, a speculat

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat cum au beneficiat fermierii români de pe urma facilitării tranzitului cerealelor ucrainene prin România.

„Ați absorbit 3,2 miliarde de euro, fonduri europene, în acești doi ani. Cum se poate la Ministerul Agriculturii și cum nu se poate în alte zone de interes ale societății noastre?”, a fost întrebarea jurnalistului Bogdan Chirieac.

Avantajele României în contextul conflictului din Ucraina

„Ministerul Agriculturii este singurul din România care funcționează cu un buget cu 75% fonduri europene și doar 25% de la bugetul de stat. Practic, statul român investește doar o mică parte. Vorbim doar de un miliard de euro în agricultura din România. 3,2 miliarde de la Comisia Europeană.

Mai mult decât atât, tot ce am făcut în acești doi ani și anul trecut, (...) a fost să maximizăm financiar tot ce am putut pe fonduri europene, dar și pe bugetul de stat. Anul 2024 a fost un an greu pentru fermierii români, de secetă, peste 2,4 ha au fost afectate în România. Am reușit să dau, în afară de fondurile europene - plățile pe suprafață de 2 miliarde de euro, încă 1,5 miliarde de euro fermierilor români. Pe granturi, pe calamitate, pe cadrul Ucraina.

România a fost un pic inteligentă pe partea aceasta, a speculat cadrul Ucraina și a putut veni cu fonduri, granturi către fermieri. Degeaba ai bani în buget, dacă nu speculezi, în anumite perioade, în care poți da granturi pentru fermieri. Comisia nu-ți aprobă.

Chiar dacă ai bani din bugetul de stat, nu poți să-i dai, pentru că reprezintă scheme de ajutor de stat, care trebuie notificate la Comisia Europeană, iar toate aceste scheme de ajutor de stat pe minimis nu pot depăși mai mult de 50.000 de euro pe fermă. Guvernul, prin Ministerul Agriculturii, în 2024, a speculat această chestiune. Am putut da fermierilor români, pe de o parte, plata despăgubirilor la secetă, dar și foarte multe granturi. Atât în vegetalul din România, cât și în zootehnie”, a punctat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu: Am făcut un sistem inteligent la nivelul ministerului

Acesta a adăugat că ministerul a implementat un mecanism de licențiere care permite fermierilor și procesatorilor români să importe materie primă din Ucraina doar atunci când stocurile interne sunt insuficiente. Totodată, spune Florin Barbu, în anul 2024 au fost atrase cele mai multe fonduri pentru susținerea agriculturii românești din ultimii ani.

„Am plătit 100 euro pe ha pe cadrul Ucraina, în sectorul de pasăre am plătit 100 euro pentru UVM, în sectorul de porc și de vacă - de lapte și vacă de carne. Am speculat toate aceste lucruri, pentru că am simțit. Fermierii și agricultura, în 2024, erau într-o situație critică. Dacă anul trecut nu dădeam aceste fonduri și nu le atrăgeam de la Comisia Europeană, peste jumătate din suprafața României era pârloagă! Dacă fermierii nu aveau bani și nu primeau - și au primit fără precedent în 2024 - pentru că am reușit, pentru prima oară în România, pe acel cadru Ucraina, să dăm credite pentru fermieri cu o dobândă de 1,95% - fixă!

Am făcut acel mecanism de licențiere prin care doar fermierii și procesatorii români pot importa din Ucraina atunci când pe teritoriul României nu există materie primă. Toate societățile care au venit la Ministerul Agriculturii și au solicitat licență de import - în procesare sau zootehnie - i-am îndreptat către fermierii care declarau stocuri. Am făcut un sistem inteligent la nivelul ministerului, astfel încât să-i ajut pe fermierii români să vândă materia primă. În România s-a câștigat pe această licență”, a mai declarat Florin Barbu.

