Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican

Papa Leon va inaugura vineri un nou centru de formare ecologică, „Borgo Laudato Si”, administrat de Vatican la Castel Gandolfo. Proiectul, desfășurat pe un teren de 55 de hectare, are scopul de a inspira liderii mondiali să ia măsuri concrete împotriva schimbărilor climatice și să promoveze educația ecologică la nivel local și internațional.

Centrul este amplasat pe domeniul unei vile papale renascentiste și include grădini, facilități de formare profesională și programe educaționale pentru copii. Oficialii Vaticanului spun că inițiativa este menită să transmită un mesaj puternic în privința responsabilității față de mediu.

Rev. Manuel Dorantes, preot american și director al centrului, a subliniat rolul exemplar al Vaticanului: „Dacă noi, cel mai mic oraș-stat din lume, putem face acest lucru, care este potențialul pentru alte state care sunt mai mari decât noi? Lumea noastră poate fi diferită dacă lucrăm împreună”, conform Reuters.

Proiectul „Borgo Laudato Si” a fost anunțat pentru prima dată în 2023 de către regretatul Papă Francisc, care a pledat constant pentru protejarea mediului. Denumirea centrului face referire la enciclica sa din 2015, „Laudato Si”, primul document papal ce a recunoscut consensul științific privind schimbările climatice și a cerut reducerea emisiilor de carbon.

Papa Leon, primul pontif american, continuă această misiune și a introdus, în iulie, un ritual special ce le permite preoților să celebreze slujbe dedicate îngrijirii Pământului.



Un loc cu tradiție, transformat într-un model de viitor

Castel Gandolfo, aflat la aproximativ o oră de Roma, pe malul lacului Albano, a fost timp de secole reședința de vară a papilor. Acum, terenul de 55 de hectare, care reprezintă peste jumătate din proprietățile Vaticanului, va găzdui un centru cu activități educaționale, turistice și agricole.

Piesa centrală a complexului este o seră cu o arhitectură curbată, inspirată de colonada din Piața Sfântul Petru. În acest spațiu, vizitatorii vor putea învăța despre agricultura ecologică și vor avea acces la cursuri susținute într-un centru educațional cu 10 săli de studiu.

Centrul este deschis și turiștilor, care vor putea rezerva vizite ghidate. Pe lângă activitățile educative, aceștia vor avea ocazia să cumpere produse agricole provenite din terenurile Vaticanului: vin din podgoriile papale, ulei de măsline organic și brânză produsă de cele 60 de vaci crescute la Castel Gandolfo.

Prin această inițiativă, Vaticanul transmite un semnal clar că protejarea mediului nu este doar o temă politică, ci și o responsabilitate spirituală și comunitară.

