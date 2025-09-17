Papa Leon cere încetarea imediată a focului în Gaza

Miercuri, Papa Leon a denunțat condițiile „inacceptabile” în care trăiesc palestinienii din Gaza, cerând încetarea imediată a focului și exprimându-și solidaritatea cu civilii prinși în conflictul dintre Israel și Hamas.

În cadrul audienței generale săptămânale de la Vatican, papa a transmis un mesaj ferm: „Îmi exprim profunda apropiere față de poporul palestinian din Gaza, care continuă să trăiască în frică și să supraviețuiască în condiții inacceptabile, fiind forțat încă o dată să-și părăsească pământul”, a declarat Suveranul Pontif.

El a adăugat că tragedia umanitară care se desfășoară în enclava palestiniană cere un răspuns imediat din partea comunității internaționale și a cerut ca pacea să nu mai fie amânată, conform Reuters.



Ofensiva israeliană, „cel mai puternic bombardament” din ultimii doi ani

Declarațiile papei vin la o zi după ce Israelul a lansat un atac terestru de amploare asupra orașului Gaza. Potrivit martorilor, bombardamentele au fost descrise drept „cele mai puternice din cei doi ani de război”, forțând sute de mii de civili să-și părăsească locuințele.

Situația umanitară se degradează rapid, iar organizațiile internaționale avertizează asupra unei catastrofe fără precedent.

Papa Leon a reînnoit apelul la un armistițiu imediat și la eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza. El a subliniat necesitatea unei soluții diplomatice negociate, care să aducă stabilitate pe termen lung în regiune.

„Îi invit pe credincioși să se alăture rugăciunii mele, pentru ca zorii păcii și dreptății să răsară în curând”, a spus papa.



Papa Leon, un lider tot mai vocal în criza din Orientul Mijlociu

Leon, primul papă american ales în mai, și-a intensificat apelurile la pace în ultimele săptămâni. La începutul lunii, acesta s-a întâlnit la Vatican cu președintele israelian Isaac Herzog.

După întrevedere, Vaticanul a emis o declarație neobișnuit de amplă, în care a arătat că papa a deplâns „situația tragică din Gaza” și a insistat asupra necesității unui dialog care să oprească vărsarea de sânge.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News