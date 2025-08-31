Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina

Papa Leon al XIV-lea a cerut duminică încetarea "pandemiei de arme", deplângând "nenumăraţii copii ucişi şi răniţi" din întreaga lume, în timpul rugăciunii Angelus de la Vatican, informează AFP, citată de Agerpres.

"Îi includem în rugăciunile noastre pe nenumăraţii copii ucişi şi răniţi în fiecare zi din întreaga lume. Să ne rugăm lui Dumnezeu să pună capăt pandemiei de arme, mari şi mici, care contaminează lumea noastră", a spus el într-o declaraţie în limba engleză.

Suveranul Pontif american a îndemnat în special "să nu cedăm indiferenţei" în faţa războiului din Ucraina, la trei zile după un atac rusesc asupra Kievului, soldat cu cel puţin 25 de morţi, inclusiv patru copii, reînnoindu-şi "apelul insistent pentru un armistiţiu imediat şi un angajament serios în favoarea dialogului".

"Este timpul ca cei responsabili să renunţe la logica armelor şi să se angajeze pe calea negocierii şi a păcii, cu sprijinul comunităţii internaţionale", a insistat el.

Leon al XIV-lea a făcut referire şi la atacul armat care a avut loc miercuri în timpul unei slujbe şcolare din Minnesota, în Statele Unite, în care doi copii au fost ucişi.

