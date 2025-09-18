Papa Leon al XIV-lea, anunț privind schimbarea învățăturii Bisericii în legătură cu persoanele LGBT

Papa Leon al XIV-lea va păstra politicile semnate de Papa Francisc pentru a-i primi pe catolicii gay, a discuta despre hirotonirea femeilor și a oferi Chinei un rol în numirea episcopilor.

Papa Leon al XIV-lea, care a devenit primul papă american în luna mai, și-a exprimat îngrijorarea față de climatul politic din Statele Unite ale Americii. Totuși, arătând o rezervă caracteristică în comparație cu predecesorul său, el s-a ferit să-l critice direct pe președintele Donald Trump, scrie Reuters.

Interviul a fost realizat la sfârșitul lunii iulie pentru o biografie ce urmează să fie publicată de Penguin Peru. Primele fragmente au fost publicate duminica trecută.

„Nu intenționez să mă implic în politica partizană”, a spus Papa, care a crescut la Chicago. „Există probleme semnificative care pot fi ridicate, dar ar fi imposibil ca papa să se implice în fiecare țară din lume”, a adăugat el.

Papa Leon al XIV-lea a repetat, de asemenea, condamnarea fermă a lui Francisc față de scandalurile de abuz sexual care au afectat Biserica de 1,4 miliarde de credincioși din întreaga lume, dar și-a exprimat îngrijorarea și cu privire la acuzațiile false împotriva preoților.

Papa Leon al XIV-lea, diferențe față de Papa Francisc

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, a demonstrat un stil mai rezervat decât predecesorul său, care acorda frecvent interviuri, vorbea deschis despre evenimentele mondiale și îi critica dur pe Donald Trump.

Papa Leon al XIV-lea a adăugat că nu a vorbit încă cu Trump, dar a indicat că și-a exprimat îngrijorarea față de măsurile administrației împotriva migranților atunci când s-a întâlnit în mai cu vicepreședintele american JD Vance.

„Am vorbit despre demnitatea umană și cât de importantă este pentru toate persoanele, oriunde s-ar naște”, a spus Papa Leon al XIV-lea despre acea întâlnire.

„Evident, sunt lucruri care se petrec în Statele Unite și care provoacă îngrijorare”, a adăugat el. „Continuăm să căutăm modalități de a răspunde și de a ridica cel puțin întrebările care trebuie puse.”

Papa Leon al XIV-lea, anunț privind schimbarea învățăturii Bisericii

Francisc a încercat, în general, să deschidă Biserica tradiționalistă către lumea modernă, atrăgând critici din partea catolicilor conservatori, inclusiv a unor cardinali, care s-au temut că diluează învățăturile stricte ale Bisericii.

El a emis un decret în 2023 care permite preoților să ofere binecuvântări cuplurilor de același sex, de la caz la caz. De asemenea, a creat două comisii pentru a studia hirotonirea femeilor ca diaconi, o temă despre care papii anteriori interziseseră orice discuție. Biserica Catolică are un cler exclusiv masculin.

Papa Leon al XIV-lea a spus că va menține deschiderea lui Francisc atât față de rolul femeilor în Biserică, cât și față de catolicii LGBT, dar nu a sugerat pași suplimentari.

„Sper să continui pe urmele lui Francisc”, a spus Papa Leon al XIV-lea despre inițiativa papei de a numi mai multe femei în funcții de conducere în Vatican.

„Subiectul devine unul sensibil atunci când se ridică întrebarea specifică a hirotonirii”, a declarat acesta. „În acest moment nu am intenția de a schimba învățătura Bisericii în această privință”, a completat el.

Papa a oferit un răspuns similar cu privire la posibilitatea ca Biserica să își schimbe învățătura pentru a permite căsătoriile între persoane de același sex.

„Indivizii vor fi acceptați și primiți”, a spus Suveranul Pontif, referindu-se la catolicii LGBT. „Învățătura Bisericii va continua așa cum este, și asta am de spus deocamdată”, a completat el.

Papa Leon al XIV-lea a abordat și problemele financiare ale Vaticanului, care includ un deficit bugetar de 83 de milioane de euro (98,33 milioane de dolari) și un gol mult mai mare în fondul său de pensii.

Papa a spus că finanțarea se îmbunătățește. „Nu cred că criza s-a încheiat... dar nu pierd somnul din cauza asta”, a spus el.

