Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc

Luni seară, pasagerii unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani au trecut prin momente de panică, după ce locomotiva a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Leorda, județul Botoșani. Din fericire, cei 11 pasageri și angajatul CFR aflați la bord au reușit să evacueze rapid garnitura, evitând orice tragedie.

”Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani, în zona localității Leorda. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanți ai trenului (11 pasageri și un angajat CFR) au reușit să iasă la timp”, a transmis ISU Botoșani.

Intervenția pompierilor a fost rapidă și eficientă, incendiul fiind lichidat înainte ca flăcările să se extindă la întreaga locomotivă. Pasagerii au fost transportați în siguranță la Gara Botoșani cu microbuzul Detașamentului de Pompieri Botoșani, fără a necesita îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, incendiul a fost cauzat de o defecțiune la sistemul de frânare. Autoritățile continuă să investigheze incidentul pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la izbucnirea focului.

